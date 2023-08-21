Идея для завтрака: как приготовить овсянку с грушей

Перед подачей овсянку необходимо полить йогуртом и сбрызнуть медом.

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Чтобы вы долго не ломали голову, что вкусного, полезного и сезонного приготовить на завтрак, рекомендуем воспользоваться рецептом из блога "Рецепты каждый день" и порадовать себя и своих близких овсяной кашей на молоке со свежими грушами. Благо, эти фрукты сейчас в изобилии. Такой завтрак даст заряд энергии и обеспечит хорошее начало дня.

Овсянка с грушей

Ингредиенты:

овсяные хлопья — 200 гр;

молоко — 1,2 литра;

груша — 2 шт;

сливочное масло — 20 гр;

сахар — 30 гр;

мед — для подачи;

натуральный йогурт — для подачи;

соль — щепотка.

Способ приготовления:

Хлопья высыпать в кастрюлю, туда же влить молоко и посолить, довести все до кипения и, убавив огонь, варить пять-семь минут, постоянно помешивая.

Груши очистить, разрезать на четыре части, удалить сердцевину и нарезать небольшими кубиками. После этого их необходимо обжарить на сковородке со сливочным маслом на сильном огне в течение двух минут. Затем огонь убавить, добавить сахар и готовить еще пару минут.

Готовую овсянку разложить по тарелкам, сверху положить груши, добавить натуральный йогурт и сбрызнуть медом.

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