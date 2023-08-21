Ідея для сніданку: як приготувати вівсянку з грушею
Перед подачею вівсянку необхідно полити йогуртом і скропити медом.
Щоб ви довго не ламали голову, що смачного, корисного і сезонного приготувати на сніданок, рекомендуємо скористатися рецептом з блогу "Рецепти щодня" і порадувати себе і своїх близьких вівсяною кашею на молоці зі свіжими грушами. Благо, цих фруктів зараз удосталь. Такий сніданок дасть заряд енергії та забезпечить гарний початок дня.
Вівсянка з грушею
Інгредієнти:
- вівсяні пластівці — 200 г;
- молоко — 1,2 літра;
- груша — 2 шт;
- вершкове масло — 20 гр;
- цукор — 30 гр;
- мед — для подачі;
- натуральний йогурт — для подачі;
- сіль — дрібка.
Спосіб приготування:
Пластівці висипати в каструлю, туди ж влити молоко і посолити, довести все до кипіння і, зменшивши вогонь, варити п'ять-сім хвилин, постійно помішуючи.
Груші очистити, розрізати на чотири частини, видалити серцевину і нарізати невеликими кубиками. Після цього їх необхідно обсмажити на сковорідці з вершковим маслом на сильному вогні протягом двох хвилин. Потім вогонь зменшити, додати цукор і готувати ще кілька хвилин.
Готову вівсянку розкласти по тарілках, зверху покласти груші, додати натуральний йогурт і скропити медом.
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