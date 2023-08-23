Вкуснейшая закуска на зиму: рецепт баклажанов в остром соусе

Эту закуску еще называют "Тещин язык". И ее очень просто готовить.

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Если вы любите заготовки на зиму и вам нравятся баклажаны, то вам точно нужно попробовать приготовить эту закуску.

У некоторых хозяек этот рецепт заготовки на зиму записан, как "Тещин язык", но журналист Фокуса знает его просто, как "Баклажаны в остром соусе". По этому рецепту баклажаны получаются пикантными и очень вкусными, словом, это блюдо стоит попробовать.

Баклажаны в остром соусе

Ингредиенты:

баклажаны — 4 кг;

помидоры — 10 шт.;

перец сладкий (лучше красного цвета) — 10 шт.;

перец чили — 3 шт.;

чеснок — 5 головок;

сахар — 1 стакан;

соль — 2 ст. л. для маринада и 2 ст. л. для баклажанов;

масло растительное — 1 стакан;

уксус 9% — 150 г.

Сначала помойте баклажаны и отрежьте все поврежденные части и хвостик. Порежьте кружочками толщиной не более 1,5 см.

Помойте и очистите от семян сладкий и острый перцы. Очистите чеснок. Возможно, вы захотите взять меньше чеснока, или меньше острого перца, ориентируйтесь на свой вкус.

Очистите от кожицы помидоры. Для этого их буквально на минуту нужно залить кипятком, а потом на пару минут холодной водой. Измельчите чеснок, помидоры и перцы в блендере, сложите густой соус в кастрюлю, добавьте сахар, соль, растительное масло и уксус. Доведите до кипения и сложите баклажаны. Уменьшите огонь до минимального и пусть баклажаны готовятся в томатно-перечном соусе около 20 минут. Они не должны расползаться и сохранить форму.

После разложите баклажаны в соусе по стерилизованным банкам, закатайте, или закройте их. Переверните и дайте остыть. После храните заготовку в прохладном и темном месте. Чем дольше она простоит, тем вкуснее будет.

Если вам нравятся баклажаны, попробуйте приготовить заготовку на зиму, приправив их чесноком и укропом.