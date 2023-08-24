Витаминная бомба: рецепт легкого летнего салата для тех, кто на диете

Чтобы салат получился максимально вкусным и полезным, берите для него только свежие овощи и зелень.

Related video

Легкий овощной салат с зеленью и оливковым маслом – хороший способ утолить голод и не набрать лишние калории. Своим рецептом очень простого в приготовлении летнего салата поделилась кулинарный блогер Кристина Азизян. Он получается питательным, аппетитным и богат витаминами. Чтобы блюдо получилось как можно вкуснее, лучше использовать свежие овощи и зелень.

Витаминный летний салат

Ингредиенты:

микс салатов (можно взять любые салатные листья) или пекинская капуста;

помидоры;

редис;

огурцы,

моцарелла (или фета, или брынза);

оливковое масло;

лимонный сок;

сушеный чеснок по желанию;

белый, черный кунжут;

соль, перец, ароматные травы по вкусу.

Способ приготовления:

Овощи и зелень помыть, дать стечь воде. Все порезать, листья салата порвать руками, смешать в глубокой миске, добавить оливковое масло, соль, перец, специи, сбрызнуть соком лимона.

Такой салат можно употреблять, как отдельное блюдо, особенно для тех, кто на диете и правильно питается, а также добавлять его к гарнирам на обед или на ужин.

Ранее Фокус рассказывал, как приготовить на зиму салат "Овощной король".