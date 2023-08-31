Сытный и вкусный: рецепт салата из курицы и картофеля

Это отличный салат для ужина, а также его можно взять с собой на работу в качестве перекуса.

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Салат из курицы и картофеля – это холодное блюдо, которое очень легко приготовить. Простой рецепт, идеально подходящий для обеденного перерыва в офисе. Это полноценное блюдо, которое утолит аппетит, не отягощая желудок.

Благодаря белому, мягкому мясу и нежному вкусу курица может сочетаться со многими другими ингредиентами и поэтому является отличной основой для создания множества различных салатов. Белое мясо курицы хорошо сочетается с яйцами и картофелем, как в этом рецепте, а также с перцем и каперсами. Также куриную грудку можно сочетать с салатом и сельдереем, а также с луком и оливками. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Все эти салаты, а также салат с курицей и картофелем можно приготовить заранее, хранить в холодильнике и заправить непосредственно перед подачей.

Салат из куриной грудки и картофеля

Ингредиенты:

1 целая жареная куриная грудка;

2 вареных вкрутую яйца;

3 картофелины;

4-5 маринованных корнишонов;

1 столовая ложка майонеза;

2 столовые ложки оливкового масла первого отжима;

соль, перец.

Чтобы приготовить куриную грудку – запеките ее на сковороде, или в духовке, а потом остудите. Картофелины отварите в мундире, охладите и очистите. Нарежьте куриную грудку полосками. Картофель нарежьте ломтиками. Огурцы – полосками.

Очистите яйца и нарежьте их. Выложите картофель, курицу и корнишоны на сервировочную тарелку или салатник.

Приправьте солью и перцем и перемешайте. Добавьте нарезанные яйца. Заправьте салат из курицы и картофеля маслом и майонезом.

Также вы можете приготовить еще один вкусный салат с курицей. Его удачно дополняют листья салата и оливки.