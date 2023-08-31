Закуска "Чили": рецепт острой приправы к мясу на зиму

Количество ингредиентов можно регулировать, ориентируясь на свой вкус, чтобы сделать закуску менее или более острой.

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Острые соусы и закуски – вещь специфическая, и не каждый может их употреблять. Однако остроту можно регулировать, убавляя наиболее жгучие ингредиенты, чтобы не отказывать себе в отличной приправе к мясным блюдам, для борща или просто использовать ее в качестве намазки на хлеб. Сегодня делимся с вами рецептом закуски "Чили", которая станет хорошим дополнением к зимним запасам. Как ее приготовить, рассказали в блоге "Домашняя консервация".

Закуска "Чили"

Ингредиенты:

помидоры – 2,5 кг;

морковь – 1 кг;

сахар – 1 стакан;

соль – 3-4 ч. л;

подсолнечное масло – 1 стак;

красный молотый перец – 2 ст. л;

чеснок – 200 гр;

уксус (9%) – 1 ч. л;

Способ приготовления:

Овощи помыть, морковь почистить. Πомидоры нарезать дольками, морковь натереть на терке. Смешать все и поставить на огонь, добавив подсолнечное масло, перец, соль и сахар. Варить час, периодически помешивая. За несколько минут до конца варки добавить чеснок, пропущенный через пресс, и уксус. В рецепте указана чайная ложка, однако его можно добавлять по своему вкусу.

Горячий соус разлить в стерилизованные банки, закатать и укутать до полного остывания.

Ранее Фокус писал, как приготовить сырую аджику, а также как сделать соус сацебели.