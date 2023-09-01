Яблочное пюре на зиму: рецепт лакомства, любимого с детства

Из приведенного в рецепте количества продуктов получается 2,5 литра вкуснейшего пюре.

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Наверное, все помнят вкус яблочного пюре, которое раньше продавалось в литровых банках и было густым и очень вкусным. Приготовить его довольно просто, если воспользоваться рецептом из блога "Домашняя консервация". Сделанное по этому рецепту, пюре получается нежным вкусным и полезным. Оно прекрасно сочетается с оладьями и блинами, да и просто ложкой его покушать – невероятное удовольствие.

Яблочное пюре

Ингредиенты:

любые яблоки в очищенном виде – 3 кг;

вода – 300 мл;

сахар – 200 гр. Вкус можно регулировать по своему желанию.

Способ приготовления:

Яблоки помыть, не обрезая кожуры, удалить сердцевину, гнилые и червивые места, разрезать на дольки.

Сложить порезанные яблоки в кастрюлю, залить водой, поставить на сильный огонь, закрыть крышкой с момента закипания, варить 15-20 минут, убавив огонь до среднего.

Яблоки должны быть очень мягкие и разваристые. Протереть их через сито или измельчить блендером до пюреобразного состояния, добавить сахар и варить еще минут 5-7, помешивая. При этом надо быть осторожными, чтобы не получить ожог, поскольку пюре "плюется".

Готовое пюре горячим расфасовать в стерильные банки, закатать крышками и укутать до остывания.

Из указанного количества ингредиентов получается 2,5 литра вкуснейшего пюре.

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