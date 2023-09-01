Баклажаны в мультиварке: рецепт вкусной заготовки на зиму

Такой способ приготовления подойдет, если вы делаете закуску небольшими порциями.

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В сезон закаток для приготовления салатов и овощей на зиму подойдут не только кастрюли и миски, но даже мультиварка. Многие хозяйки успешно варят в них варенье, а мы предлагаем рецепт баклажанов в мультиварке, которым поделились авторы кулинарного блога "Домашняя консервация". Он подойдет для тех, кто делает заготовки небольшими порциями.

Баклажаны в мультиварке

Ингредиенты:

баклажаны – 2 кг;

помидоры – 1 кг;

лук – 400 гр;

морковь – 4-6 шт;

сладкий перец – 4-6 шт;

сахар – 1/2 стак;

соль – 2 ст. л;

чеснок – 3-4 зубчика;

лавровый лист – 1-2 шт;

растительное масло – 5 ст. л;

вода – 2 стак;

петрушка – пучок;

черный перец горошком.

Способ приготовления:

Все овощи помыть и почистить. Баклажаны нарезать дольками или кубиками, лук мелко нарубить, помидоры порезать дольками, морковь – соломкой, перец – кольцами, петрушку мелко нарезать. Помидоры и сладкий перец посыпать солью и подождать, пока они не дадут сок. Β чашу мультиварки налить масло, выложить слоями: помидоры, сладкий перец, лук, баклажаны, морковь, петрушку. Добавить перец горошком и лавровый лист. Добавить пару стаканов воды. Тушить все 40-50 минут в режиме "Тушение". За пару-тройку минуты до готовности добавить натертый чеснок. Горячим разложить по стерилизованным банкам.

Ранее Фокус делился тремя рецептами закуски из баклажанов в соусе, а также рассказывал, как приготовить баклажаны с чесноком и укропом.