Баклажани в мультиварці: рецепт смачної заготовки на зиму
Такий спосіб приготування підійде, якщо ви робите закуску невеликими порціями.
У сезон закаток для приготування салатів і овочів на зиму підійдуть не тільки каструлі та миски, а й навіть мультиварка. Багато господинь успішно варять у них варення, а ми пропонуємо рецепт баклажанів у мультиварці, яким поділилися автори кулінарного блогу "Домашня консервація". Він підійде для тих, хто робить заготовки невеликими порціями.
Баклажани в мультиварці
Інгредієнти:
- баклажани – 2 кг;
- помідори – 1 кг;
- цибуля – 400 г;
- морква – 4-6 шт;
- солодкий перець – 4-6 шт;
- цукор – 1/2 стак;
- сіль – 2 ст. л;
- часник – 3-4 зубчики;
- лавровий лист – 1-2 шт;
- рослинна олія – 5 ст. л;
- вода – 2 стак;
- петрушка – пучок;
- чорний перець горошком.
Спосіб приготування:
Усі овочі помити і почистити. Баклажани нарізати часточками або кубиками, цибулю дрібно нарубати, помідори порізати часточками, моркву — соломкою, перець — кільцями, петрушку дрібно нарізати. Помідори і солодкий перець посипати сіллю і почекати, поки вони не дадуть сік. У чашу мультиварки налити олію, викласти шарами: помідори, солодкий перець, цибулю, баклажани, моркву, петрушку. Додати перець горошком і лавровий лист. Додати кілька склянок води. Тушкувати все 40-50 хвилин у режимі "Тушкування". За пару-трійку хвилин до готовності додати натертий часник. Гарячим розкласти по стерилізованих банках.
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