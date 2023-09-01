Баклажани в мультиварці: рецепт смачної заготовки на зиму

Такий спосіб приготування підійде, якщо ви робите закуску невеликими порціями.

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У сезон закаток для приготування салатів і овочів на зиму підійдуть не тільки каструлі та миски, а й навіть мультиварка. Багато господинь успішно варять у них варення, а ми пропонуємо рецепт баклажанів у мультиварці, яким поділилися автори кулінарного блогу "Домашня консервація". Він підійде для тих, хто робить заготовки невеликими порціями.

Баклажани в мультиварці

Інгредієнти:

баклажани – 2 кг;

помідори – 1 кг;

цибуля – 400 г;

морква – 4-6 шт;

солодкий перець – 4-6 шт;

цукор – 1/2 стак;

сіль – 2 ст. л;

часник – 3-4 зубчики;

лавровий лист – 1-2 шт;

рослинна олія – 5 ст. л;

вода – 2 стак;

петрушка – пучок;

чорний перець горошком.

Спосіб приготування:

Усі овочі помити і почистити. Баклажани нарізати часточками або кубиками, цибулю дрібно нарубати, помідори порізати часточками, моркву — соломкою, перець — кільцями, петрушку дрібно нарізати. Помідори і солодкий перець посипати сіллю і почекати, поки вони не дадуть сік. У чашу мультиварки налити олію, викласти шарами: помідори, солодкий перець, цибулю, баклажани, моркву, петрушку. Додати перець горошком і лавровий лист. Додати кілька склянок води. Тушкувати все 40-50 хвилин у режимі "Тушкування". За пару-трійку хвилин до готовності додати натертий часник. Гарячим розкласти по стерилізованих банках.

Раніше Фокус ділився трьома рецептами закуски з баклажанів у соусі, а також розповідав, як приготувати баклажани з часником і кропом.