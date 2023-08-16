Баклажани на зиму: простий рецепт із часником і кропом

Вам знадобиться всього чотири інгредієнти і зовсім небагато часу.

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Зараз саме час заготовок і, якщо ви любите баклажани, спробуйте приготувати смачну страву з кропом і часником.

Готові баклажани стають схожими на мариновані гриби і закуска виходить дуже апетитною. Її можна подавати з підсушеним на пательні хлібом — брускетами, як самостійну страву, або доповнювати нею м'ясні страви, страви з картоплі, або рису. Рецептом поділилися на сайті Nur.

Баклажани з часником і кропом

Інгредієнти:

часник — 15 зубчиків;

кріп — 50 г.;

перець чилі — 1 шт;

рослинна олія — 80 мл;

баклажан — 1,5 кг;

сіль — 1,5 ст. л.;

9% столовий оцет — 70 мл.

Підготуйте баклажани. Вимийте їх і обсушіть на рушнику, видаліть гілочки та пошкоджені ділянки. Наріжте плоди кубиками розміром 2 см. Нарізані баклажани складіть у миску.

Після бланшуйте баклажани. Наповніть гарячою водою на каструлю місткістю близько 5 літрів, закип'ятіть і додайте 0,5 ст. л. солі.

Покладіть нарізані баклажани в окріп. Доведіть до кипіння і проваріть хвилини три. Слідкуйте, щоб баклажани не розварилися і залишалися пружними.

Бланшовані баклажани відкиньте на друшляк і залиште остигати. Подрібніть кріп і часник. Можна пропустити часник через прес, але краще просто дрібно його наріжте. Перець чилі помийте, розріжте вздовж і позбавте насіння. Наріжте тонкими кільцями.

З'єднайте в мисці подрібнений часник і кріп. Додайте перець чилі, 1 ст. л. солі та влийте 80 мл олії і 70 мл оцту. Ретельно перемішайте всі інгредієнти.

Викладіть часниково-кропову заправку в баклажани. Акуратно перемішайте, щоб не пошкодити баклажани, але заправка має рівномірно покрити всі шматочки.

На вказану в рецепті кількість інгредієнтів підготуйте 3 банки місткістю 0,5 л. Перекладіть у них підготовлені баклажани. Заповнені банки прикрийте кришками і встановіть у каструлю, на дні якої лежить складений рушник або спеціальна дерев'яна решітка. Влийте в каструлю помірно гарячу воду так, щоб вона покрила банки до місця початку звуження горлечок. Доведіть воду до кипіння. Зменште полум'я і стерилізуйте салат 15 хвилин за повільного бурління води.

Закрийте банки герметично, переверніть банки, укутайте і залиште в такому вигляді на добу. Остиглі консерви відправте в комору. Такий салат чудово поєднується зі смаженим м'ясом і птицею, може стати самостійною закускою.

Якщо вам подобаються баклажани — то приготуйте баклажани в томатно-часниковому соусі.