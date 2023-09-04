Венский салат: ощутить пикантность Австрии всего за четверть часа

Вкусные сосиски, солененькие огурчики, болгарский перец и 15 минут времени — вот и все что вам нужно для этого чудесного венского салата.

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Венский салат – чрезвычайно вкусное блюдо, особенно если его приготовить по рецепту, который Фокус нашел для вас на портале Misya. Мы знаем, что сегодня у наших читательниц не так много времени для готовки, а порадовать себя и близких вкусненьким очень хочется. Приготовление этого венского салата займет всего 15 минут. Так что не ждите в составе его ингредиентов увидеть что-то экзотичное типа сухофруктов. Тут действительно буйство насыщенных вкусов, включая сосиски (можно заменить вареной пражской ветчиной), оливки и соленые огурцы, но этот яркий вкус, вам обязательно стоит попробовать!

Венский салат

Ингредиенты (на 4 порции):

6 больших сосисок (или 8 маленьких);

10 маринованных корнишонов;

1 болгарский перец;

4 столовые ложки черных оливок без косточек;

4 столовые ложки соленых огурцов (небольшая луковица);

орегано;

соль;

перец;

оливковое масло первого отжима.

Перец вымойте, очистите от плодоножек и семян, нарежьте соломкой и бросьте на сковороду с солью и маслом, пока он не станет мягким. Тем временем нарезаем ломтиками сосиски и корнишоны. (Если хотите, вы можете ненадолго поджарить сосиски на гриле, прежде чем разрезать их.) Положите оливки без косточек, зеленый лук, перец, сосиски и корнишоны в миску, приправьте по вкусу солью, перцем, маслом и орегано и перемешайте. Вот и все, венский салат готов.

Так же, к этому салату прекрасно подойдет рецепт пасты с беконом и цукини. Если у вас много цукини и кабачков, то попробуйте приготовить это оригинальное блюдо.