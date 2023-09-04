Віденський салат: відчути пікантність Австрії всього за чверть години

Смачні сосиски, солоненькі огірочки, болгарський перець і 15 хвилин часу — ось і все що вам потрібно для цього чудового віденського салату.

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Віденський салат — надзвичайно смачна страва, особливо якщо її приготувати за рецептом, який Фокус знайшов для вас на порталі Misya. Ми знаємо, що сьогодні у наших читачок не так багато часу для готування, а потішити себе та близьких смачненьким дуже хочеться. Приготування цього віденського салату займе всього 15 хвилин. Тож не чекайте у складі його інгредієнтів побачити щось екзотичне на кшталт сухофруктів. Тут справді буяння насичених смаків, включно із сосисками (можна замінити вареною празькою шинкою), оливками та солоними огірками, але цей яскравий смак, вам обов'язково варто спробувати!

Віденський салат

Інгредієнти (на 4 порції):

6 великих сосисок (або 8 маленьких);

10 маринованих корнішонів;

1 болгарський перець;

4 столові ложки чорних оливок без кісточок;

4 столові ложки солоних огірків (невелика цибулина);

орегано;

сіль;

перець;

оливкова олія першого віджиму.

Перець вимийте, очистить від плодоніжок і насіння, наріжте соломкою і киньте на сковорідку з сіллю та олією, поки він не стане м'яким. Тим часом нарізаємо скибочками сосиски та корнішони. (Якщо хочете, ви можете ненадовго підсмажити сосиски на грилі, перш ніж розрізати їх). Покладіть оливки без кісточок, зелену цибулю, перець, сосиски та корнішони в миску, приправте на смак сіллю, перцем, олією та орегано і перемішайте. Ось і все, віденський салат готовий.

Так само, до цього салату чудово підійде рецепт пасти з беконом і цукіні. Якщо у вас багато цукіні та кабачків, то спробуйте приготувати цю оригінальну страву.