По-настоящему пышные оладьи: весь секрет во взбитых яйцах

Просто печь оладьи — не интересно. А вот испечь оладьи, которые будут пышными — настоящее мастерство. Но мы расскажем вам хитрость, которая поможет даже новичкам.

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Не стоит нервничать — приготовление пышных оладий почти ничем не отличается от классического рецепта. Разница заключается в яичных белках, которые взбиваются до крутых пиков, и в способе приготовления, говорят кулинары портала Misya. На самом деле тесто, уже достаточно разбухшее благодаря взбитым белкам, готовится в 2 приема: приготовление начинается в обычном режиме, но прежде чем поверхность застынет, сверху добавляют еще немного теста, чтобы блины получились более пухлыми. В результате получаются высокие и мягкие оладьи которые вы, конечно же, можете украсить по своему вкусу.

Самые пышные оладьи

Ингредиенты (на 4 штуки):

2 больших яйца;

35 г муки;

25 г молока;

1 столовая ложка сахара;

1/2 чайной ложки ванильной эссенции;

1 чайная ложка разрыхлителя;

растительное или сливочное масло для жарки.

Прежде всего, отделите желтки и белки и взбейте последние вместе с сахаром до густоты, чтобы получилась очень плотная меренга. Сбоку смешайте яичные желтки с ванилью, молоком, разрыхлителем и мукой. Затем добавьте два состава, аккуратно перемешивая движениями снизу вверх.

Приступайте к приготовлению: разогрейте слегка смазанную маслом сковороду с антипригарным покрытием (протрите ее немного промасленной кухонной бумагой), налейте 2 ложки смеси, накройте крышкой и готовьте пару минут на слабом огне.

Как только дно застынет, добавьте в центр еще 1 столовую ложку смеси. Снова закрываем крышку и готовим еще 1-2 минуты, пока даже верхняя поверхность не будет более или менее прожарена, затем лопаткой переворачиваем блин, чтобы он подрумянился, и заканчиваем приготовление, снова под крышкой, снова 1-2 минуты. Продолжайте таким же образом с другими блинами.

Воздушные блинчики готовы, осталось только наполнить их по своему вкусу, например, классическим кленовым сиропом, небольшим количеством сахарной пудры и свежими фруктами.

Кстати, сейчас как раз сезон дынь. Так почему бы вам не попробовать порадовать себя пышной и ароматной выпечкой с дыней?