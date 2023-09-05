По-настоящему пышные оладьи: весь секрет во взбитых яйцах
Просто печь оладьи — не интересно. А вот испечь оладьи, которые будут пышными — настоящее мастерство. Но мы расскажем вам хитрость, которая поможет даже новичкам.
Не стоит нервничать — приготовление пышных оладий почти ничем не отличается от классического рецепта. Разница заключается в яичных белках, которые взбиваются до крутых пиков, и в способе приготовления, говорят кулинары портала Misya. На самом деле тесто, уже достаточно разбухшее благодаря взбитым белкам, готовится в 2 приема: приготовление начинается в обычном режиме, но прежде чем поверхность застынет, сверху добавляют еще немного теста, чтобы блины получились более пухлыми. В результате получаются высокие и мягкие оладьи которые вы, конечно же, можете украсить по своему вкусу.
Самые пышные оладьи
Ингредиенты (на 4 штуки):
- 2 больших яйца;
- 35 г муки;
- 25 г молока;
- 1 столовая ложка сахара;
- 1/2 чайной ложки ванильной эссенции;
- 1 чайная ложка разрыхлителя;
- растительное или сливочное масло для жарки.
Прежде всего, отделите желтки и белки и взбейте последние вместе с сахаром до густоты, чтобы получилась очень плотная меренга. Сбоку смешайте яичные желтки с ванилью, молоком, разрыхлителем и мукой. Затем добавьте два состава, аккуратно перемешивая движениями снизу вверх.
Приступайте к приготовлению: разогрейте слегка смазанную маслом сковороду с антипригарным покрытием (протрите ее немного промасленной кухонной бумагой), налейте 2 ложки смеси, накройте крышкой и готовьте пару минут на слабом огне.
Как только дно застынет, добавьте в центр еще 1 столовую ложку смеси. Снова закрываем крышку и готовим еще 1-2 минуты, пока даже верхняя поверхность не будет более или менее прожарена, затем лопаткой переворачиваем блин, чтобы он подрумянился, и заканчиваем приготовление, снова под крышкой, снова 1-2 минуты. Продолжайте таким же образом с другими блинами.
Воздушные блинчики готовы, осталось только наполнить их по своему вкусу, например, классическим кленовым сиропом, небольшим количеством сахарной пудры и свежими фруктами.
Кстати, сейчас как раз сезон дынь. Так почему бы вам не попробовать порадовать себя пышной и ароматной выпечкой с дыней?