По-справжньому пишні оладки: весь секрет у збитих яйцях

Просто пекти оладки — не цікаво. А от спекти оладки, які будуть пишними — справжня майстерність. Але ми розповімо вам хитрість, яка допоможе навіть новачкам.

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Не варто нервувати — приготування пишних оладок майже нічим не відрізняється від класичного рецепта. Різниця полягає в яєчних білках, які збиваються до крутих піків, і в способі приготування, кажуть кулінари порталу Misya. Насправді тісто, яке вже достатньо набрякло завдяки збитим білкам, готують у 2 прийоми: приготування починається у звичайному режимі, але перш ніж поверхня застигне, зверху додають ще трохи тіста, щоб млинці вийшли пухкішими. У результаті виходять високі та м'які оладки, які ви, звісно ж, можете прикрасити на свій смак.

Найпишніші оладки

Інгредієнти (на 4 штуки):

2 великих яйця;

35 г борошна;

25 г молока;

1 столова ложка цукру;

1/2 чайної ложки ванільної есенції;

1 чайна ложка розпушувача;

рослинна або вершкова олія для смаження.

Насамперед відокремте жовтки та білки та збийте останні разом із цукром до густоти, щоб вийшла дуже щільна меренга. Збоку змішайте яєчні жовтки з ваніллю, молоком, розпушувачем і борошном. Потім додайте два склади, акуратно перемішуючи рухами знизу вгору.

Розпочинайте приготування: розігрійте злегка змащену олією сковорідку з антипригарним покриттям (протріть її трохи промасленим кухонним папером), налийте 2 ложки суміші, накрийте кришкою і готуйте кілька хвилин на слабкому вогні.

Щойно дно застигне, додайте в центр ще 1 столову ложку суміші. Знову закриваємо кришку і готуємо ще 1-2 хвилини, поки навіть верхня поверхня не буде більш-менш просмажена, потім лопаткою перевертаємо млинець, щоб він підрум'янився, і закінчуємо приготування, знову під кришкою, знову 1-2 хвилини. Продовжуйте таким же чином з іншими млинцями.

Повітряні млинці готові, залишилося тільки наповнити їх за своїм смаком, наприклад, класичним кленовим сиропом, невеликою кількістю цукрової пудри та свіжими фруктами.

До речі, зараз якраз сезон динь. То чому б вам не спробувати потішити себе пишною та ароматною випічкою з динею?