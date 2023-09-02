Пишний і ароматний: рецепт пирога з динею
Якщо у вас залишилася диня, то спробуйте цю просту і дуже смачну випічку.
Якщо ви ніколи не готували пиріг із динею — то саме час спробувати. Рецепт дуже простий, до нього входять найпростіші продукти і готується він за 20 хвилин.
А поки він буде пектися, по всьому будинку будуть розноситися приємні аромати. Рецептом поділилися на сайті Ho voglia di dolce.
Доповнити такий пиріг можна кулькою ванільного морозива. І він ідеальний, але якщо ви хочете приготувати версію без молока і вершкового масла — то замініть молоко рослинним аналогом, а вершкове масло — 60 мл рослинної олії.
Інгредієнти на квадратну форму для кексу діаметром 25 х 25 см.
Пиріг із динею
Інгредієнти:
- 220 г борошна;
- 1 середнє яйце;
- 140-150 г цукру;
- 140 мл молока;
- 80 г вершкового масла;
- 14 г розпушувача;
- 300 г дині канталупи;
- 1 щіпка солі.
Очистіть і наріжте диню невеликими кубиками. Розтопіть вершкове масло в каструлі та дайте йому охолонути. Тим часом почніть збивати яйце електричним вінчиком разом із цукром до отримання прозорої суміші. Додайте молоко, постійно помішуючи, і ванільний ароматизатор.
Потім додайте просіяне борошно і розпушувач, продовжуючи збивати.
Додайте розтоплене вершкове масло і перемішайте все вінчиком. Вилийте суміш у змащену маслом квадратну форму та розрівняйте все ложкою.
Додайте нарізану шматочками диню. Випікайте в духовці за температури 180 градусів приблизно 40 хвилин.
Після закінчення необхідного часу дістаньте пиріг із духовки, дайте йому повністю охолонути, а потім розріжте на квадрати.
За бажанням поверхню можна посипати цукровою пудрою.
Також ви можете приготувати дуже смачний апельсиновий пиріг.