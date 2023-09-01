Дуже смачна випічка з простих інгредієнтів: рецепт апельсинового пирога
Це чудовий десерт, у якому апельсинове тісто поєднується з ніжним кремом.
Якщо вам подобаються апельсини, то спробуйте цей дуже смачний пиріг із ніжним цитрусовим смаком. Апельсиновий пиріг — це чудовий десерт, який готується з апельсинового пісочного тіста в поєднанні з апельсиновим заварним кремом.
Після приготування у вас вийде справжнє буйство цитрусового аромату. Рецептом цього пирога поділилися на сайті Misya.
Інгредієнти розраховані на форму діаметром 22 см.
Апельсиновий пиріг
Інгредієнти:
Для тіста:
- 300 г борошна;
- 2 яйця;
- 120 г вершкового масла;
- 120 г цукру;
- 1 чайна ложка розпушувача без гірки;
- цедра одного апельсина;
- 1 чайна ложка ванільної есенції.
Для крему:
- 3 жовтки;
- 40 г кукурудзяного крохмалю;
- 100 г цукру;
- 250 мл молока;
- 150 мл апельсинового соку (близько 2 апельсинів).
Спочатку приготуйте тісто: помістіть олію, цукор і ароматизатори в миску та збийте їх в однорідну масу. Потім по одному додайте яйця, а потім борошно з розпушувачем.
Швидко перемішайте все до отримання однорідної суміші, потім оберніть прозорою плівкою і залиште в холодильнику мінімум на 30 хвилин.
Потім візьміть тісто, розкачайте його в тонкий аркуш і викладіть його в змащену олією форму.
Наколіть дно виделкою та відріжте зайве тісто. За бажання з них можна зробити прикраси для пирога.
Накрийте тісто пергаментним папером, додайте на поверхню трохи сушених бобових, щоб тісто не здувалося, і готуйте близько 15 хвилин у розігрітій до 190 градусів духовці.
А поки основа печеться, приготуйте крем. Збийте яєчні жовтки з цукром, потім додайте спочатку кукурудзяний крохмаль, а потім апельсиновий сік і молоко.
Перекладіть суміш у каструлю і варіть, постійно помішуючи, до отримання однорідного і досить густого крему.
Щойно дістанете готову основу з духовки, одразу вилийте в неї крем, прибравши пергамент і бобові, і добре розрівняйте поверхню.
Апельсиновий пиріг готовий: дайте йому повністю охолонути, прикрасьте за бажанням і подавайте.
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