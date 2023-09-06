Всего 9 минут и можно ставить в духовку: невообразимо быстрый рецепт десерта

Если вы все сделаете правильно, то на завтрак получите идеальный пирог, который можно подавать с вареньем и с чем угодно.

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На приготовление заготовок к этому торту действительно уходит всего 9 минут: ни минутой больше, ни минутой меньше, обещают кондитеры сайта Cucchiaio. Фокус предлагает вам рецепт простого и, что немаловажно, быстрого десерта на завтрак: приготовив его один раз, вы навсегда сохраните его среди своих любимых рецептов. Торт с небольшим количеством сливочного масла отлично сохранится в течение 4 дней в холодильнике.

Десерт "Девять минут" относится к категории домашних тортов или пирогов в деревенском стиле. Этот рецепт подойдет и тем, кто не любит слишком сладкую выпечку, консистенция у нее достаточно сухая, но приятная.

Десерт "Девять минут"

Ингредиенты:

240 г муки;

150 г сахарного песка;

50 г сливочного масла;

1 пакетик разрыхлителя;

1 стручок ванили;

2 яйца;

180 г цельного молока;

сахарная пудра.

Чтобы приготовить этот десерт, просейте муку с разрыхлителем и добавьте сахар. Разрежьте стручок ванили, удалите семена ножом для очистки овощей и добавьте их в молоко; перемешалось. Затем взбейте яйца и добавьте молоко с ванилью.

В кастрюле растопите сливочное масло, стараясь не повышать температуру. Дайте ему остыть, затем добавьте его в молочно-яичную смесь. Теперь смешайте полученную таким образом смесь с мукой и сахаром, обращая внимание на комочки, но не переусердствуйте.

Смажьте маслом форму диаметром 22 см: дно и края можно дополнительно посыпать мукой, чтобы тесто не прилипло во время приготовления. Вылейте тесто, доводя его до однородной толщины. Выпекать пирог нужно в уже разогретой духовке при температуре 170° градусов 40 минут. Достаньте десерт "Девять минут" из духовки как минимум за час до того, как разрезать его на части. Посыпьте сахарной пудрой и подавайте.

А еще Фокус хочет предложить вам особый рецепт торта из темного шоколада: без муки и дрожжей.