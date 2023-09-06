Всего 9 минут и можно ставить в духовку: невообразимо быстрый рецепт десерта
Если вы все сделаете правильно, то на завтрак получите идеальный пирог, который можно подавать с вареньем и с чем угодно.
На приготовление заготовок к этому торту действительно уходит всего 9 минут: ни минутой больше, ни минутой меньше, обещают кондитеры сайта Cucchiaio. Фокус предлагает вам рецепт простого и, что немаловажно, быстрого десерта на завтрак: приготовив его один раз, вы навсегда сохраните его среди своих любимых рецептов. Торт с небольшим количеством сливочного масла отлично сохранится в течение 4 дней в холодильнике.
Десерт "Девять минут" относится к категории домашних тортов или пирогов в деревенском стиле. Этот рецепт подойдет и тем, кто не любит слишком сладкую выпечку, консистенция у нее достаточно сухая, но приятная.
Десерт "Девять минут"
Ингредиенты:
- 240 г муки;
- 150 г сахарного песка;
- 50 г сливочного масла;
- 1 пакетик разрыхлителя;
- 1 стручок ванили;
- 2 яйца;
- 180 г цельного молока;
- сахарная пудра.
Чтобы приготовить этот десерт, просейте муку с разрыхлителем и добавьте сахар. Разрежьте стручок ванили, удалите семена ножом для очистки овощей и добавьте их в молоко; перемешалось. Затем взбейте яйца и добавьте молоко с ванилью.
В кастрюле растопите сливочное масло, стараясь не повышать температуру. Дайте ему остыть, затем добавьте его в молочно-яичную смесь. Теперь смешайте полученную таким образом смесь с мукой и сахаром, обращая внимание на комочки, но не переусердствуйте.
Смажьте маслом форму диаметром 22 см: дно и края можно дополнительно посыпать мукой, чтобы тесто не прилипло во время приготовления. Вылейте тесто, доводя его до однородной толщины. Выпекать пирог нужно в уже разогретой духовке при температуре 170° градусов 40 минут. Достаньте десерт "Девять минут" из духовки как минимум за час до того, как разрезать его на части. Посыпьте сахарной пудрой и подавайте.
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