Королевский вкус: торт "Тенерина", который готовили для королевы Черногории

Всего 45 минут (15 минут на подготовку и 30 минут на выпекание) и у вас готов настоящий шоколадный шедевр по итальянскому рецепту, которые впервые приготовили в Черногории.

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Торт "Тенерина" — фирменное блюдо города Феррары в Италии, которое, кажется, было впервые приготовлено в начале двадцатого века в честь королевы Черногории, утверждают кондитерские мастера сайта Cucchiaio. Это бездрожжевой десерт, рецепт которого для вас нашел Фокус, готовится всего из нескольких ингредиентов — темного шоколада, сливочного масла, сахара, яиц и очень небольшого количества муки — и имеет особую консистенцию. Вынутый из духовки, торта остается плоским, с ароматной корочкой снаружи и влажной начинкой внутри, настолько, что тает во рту с каждым кусочком и заслуживает на феррарском диалекте определения "torta tacolenta", что в переводе с итальянского означает "липкий". Мы предлагаем оригинальную версию, простой рецепт, который, как и другие шоколадные торты, можно подавать с сахарной пудрой или с кремом.

Торт "Тенерина"

Ингредиенты:

200 г темного шоколада 65%;

100 г сливочного масла;

90 г сахарного песка;

60 г муки;

4 яйца комнатной температуры;

1 щепотка соли.

Для приготовления торта "Тенерина" измельчите шоколад и растопите его на водяной бане вместе со сливочным маслом. Переложите все в большую миску и дайте остыть. Добавляйте по одному желтку, соль и половину сахара. Работайте с электрическими венчиками. Добавьте просеянную муку и перемешайте лопаткой. Взбейте яичные белки до блеска с оставшимся сахаром (они не должны быть слишком твердыми, но в самый раз) и вмешайте их в несколько этапов, движениями снизу вверх.

Вылейте полученную смесь в разъемную форму диаметром 22 см, смазанную сливочным маслом и посыпанную мукой (или застелите пергаментной бумагой). Разровняйте и готовьте в разогретой до 180° градусов духовке около 15-18 минут. Нежный пирог должен быть не пережаренным внутри, а влажным. Дайте ему полностью остыть, прежде чем вынимать из формы. Перед подачей по желанию посыпьте сахарной пудрой.

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