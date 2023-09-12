Консервированный рассольник на зиму: как приготовить невероятно вкусную заправку

Баночки объемом 0,7 мл хватит на кастрюлю рассольника в 2,5 -3,5 литра.

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Борщевая заправка – одна из самых популярных закаток на зиму, поскольку позволяет одним махом решить вопрос в приготовлении вкуснейшего борща и сэкономить время у плиты. Достаточно половины литра этой овощной массы, чтобы борщ получился ярким, аппетитным и очень ароматным. Однако мало кто знает, что есть еще одна очень вкусная заготовка на зиму, которая таким же образом поможет ускорить время приготовления рассольника. Предлагаем вам приготовить на зиму консервированный рассольник, который впоследствии точно станет одним из ваших самых любимых и практичных запасов. Как его сделать, рассказали в кулинарном блоге "Домашняя консервация".

Консервированный рассольник

Ингредиенты:

огурец свежий – 3 кг;

лук репчатый – 1 кг;

морковь – 1 кг;

томатная паста – 0,6 л;

сахар (можно уменьшить – 180-200г) – 250 гр;

масло растительное – 250 мл;

соль – 4 ст. л;

уксус столовый (9%) – 100 гр;

крупа перловая – 500 гр.

Способ приготовления:

Все овощи помыть. Лук почистить, порезать полукольцами, морковь натереть на большой терке. Перловку отварить почти до готовности (можно использовать вместо перловки рис). Огурцы натереть на большой терке или порезать кубиками, по желанию.

В кастрюле или специальном тазе для консервации смешать морковь, лук, огурцы. Отдельно смешать соль, растительное масло, томатную пасту, сахар и этой смесью заправить овощи. Поставить все на плиту и варить 40 минут, периодически помешивая. Затем туда же добавить вареную перловку или рис и проварить еще пять минут. Добавить уксус, выключить.

Горячий рассольник разложить в стерилизованные банки и закатать, после чего укутать, оставив до полного остывания.

Банки объемом 0,7 мл вполне хватит на кастрюлю рассольника в 2,5-3,5 литра.

Ранее Фокус писал, как приготовить пряный морковный салат на зиму.