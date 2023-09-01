Пряный морковный салат на зиму: рецепт заготовки на зиму с ярким вкусом
Особенность этой закатки – в ее приправах, которые и придают блюду такой интересный вкус.
Пряный морковный салат на зиму – хороший способ разнообразить заготовки и порадовать родных и гостей ярким и вкусным блюдом. Такой салат может стать самостоятельной закуской, а также быть хорошей добавкой к гарниру. Как его приготовить, рассказали в блоге "Домашняя консервация". Готовить его просто, а изюминка – в наборе специй.
Пряный морковный салат
Ингредиенты:
- морковь – 1,5 кг;
- чеснок – 4 зубчика;
- молотый красный перец – 1 ч. л;
- имбирь (тертый) – 1 ч. л;
- кориандр – 1 ч. л;
- куркума – 1 ч. л;
- мускатный орех – 1 ч. л;
- соль – 1 ст. л;
- сахар – 1 ст. л;
- уксус – 50 мл;
- оливковое масло – 2 ст. л.
Способ приготовления:
Морковь помыть, почистить, натереть на терке для корейской моркови или порезать тонкими брусочками.
Оливковое масло слегка прогреть, смешать его со всеми специями, солью и сахаром. Туда же добавить пропущенный через пресс чеснок, тертый имбирь, и все перемешать.
Влить уксус и снова перемешать. Разложить морковный салат по банкам и залить кипятком до самого верха.
Банки простерилизовать в кастрюле с кипятком в течение 10 минут, после чего закатать крышками, укутать и оставить до полного остывания.
Ранее Фокус писал о том, как приготовить на зиму баклажаны в мультиварке.