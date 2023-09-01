Пряний морквяний салат на зиму: рецепт заготовки з яскравим смаком
Особливість цієї закатки — в її приправах, які й надають страві такого цікавого смаку.
Пряний морквяний салат на зиму — гарний спосіб урізноманітнити заготівлі та потішити рідних і гостей яскравою і смачною стравою. Такий салат може стати самостійною закускою, а також бути гарною добавкою до гарніру. Як його приготувати, розповіли в блозі "Домашня консервація". Готувати його просто, а родзинка — у наборі спецій.
Пряний морквяний салат
Інгредієнти:
- морква – 1,5 кг;
- часник – 4 зубчики;
- мелений червоний перець – 1 ч. л;
- імбир (тертий) – 1 ч. л;
- коріандр – 1 ч. л;
- куркума – 1 ч. л;
- мускатний горіх – 1 ч. л;
- сіль – 1 ст. л;
- цукор – 1 ст. л;
- оцет – 50 мл;
- оливкова олія – 2 ст. л.
Спосіб приготування:
Моркву помити, почистити, натерти на тертці для корейської моркви або порізати тонкими брусочками.
Оливкову олію злегка прогріти, змішати її з усіма спеціями, сіллю і цукром. Туди ж додати пропущений через прес часник, тертий імбир і все перемішати.
Влити оцет і знову перемішати. Розкласти морквяний салат по банках і залити окропом до самого верху.
Банки простерилізувати в каструлі з окропом протягом 10 хвилин, після чого закатати кришками, укутати і залишити до повного охолодження.
Раніше Фокус писав про те, як приготувати на зиму баклажани в мультиварці.