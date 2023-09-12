Идеальный перекус: рецепт домашних крекеров с оливками

Легкие и вкусные домашние сухарики: хрустящие снаружи и ароматные внутри.

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Если вам нравятся крекеры, обязательно попробуйте приготовить домашние крекеры с оливками. Они потрясающие: невероятно хрустящие и идеальны для любого случая.

На самом деле, крекеры с оливками прекрасно сочетаются с любыми блюдами и идеально подходят для подачи к столу в красивой корзинке для хлеба.

Крекеры прекрасно сочетаются с закусками, основными блюдами или в качестве изысканных закусок для аперитивов и фуршетов. Рецептом поделились на кулинарном сайте Fatto in casa da Benedetta.

К тому же вместо оливок вы можете добавить сыр, кусочки ветчины, или семечки, словом, это базовый рецепт, который вы можете разнообразить по своему вкусу.

Крекеры с оливками

Ингредиенты:

200 г муки;

1 щепотка мелкой соли;

80 г зеленых оливок, нарезанных кусочками;

40 г оливкового масла;

110 мл воды.

В миску насыпаем муку, щепотку соли и сразу добавляем нарезанные маслины. Хорошо перемешайте ингредиенты, а также добавьте масло.

Теперь начнем замешивать, вливая воду понемногу и хорошо вымешивая смесь, пока у вас не получится однородное эластичное тесто.

Перекладываем тесто между двумя листами бумаги для выпечки и скалкой раскатываем достаточно тонкий лист. Вырезаем наши крекеры той формы и размера, которые нам нравятся.

Выпекайте крекеры в предварительно разогретой духовке при температуре 180°C в течение 20–25 минут. Пока крекеры не станут золотисто-коричневыми. Затем достаем оливковые крекеры из духовки, даем им остыть и наслаждаемся ими.

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