Вкуснейшая заготовка на зиму: рецепт маринованной моркови

Кисло-сладкая морковка – это идеальная пикантная закуска, которая разнообразит ваше зимнее меню.

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Кисло-сладкая морковь — это консервация, которую можно готовить в течение всего года. Пройдет не менее 40 дней, прежде чем ее можно будет подавать в качестве гарнира.

Это вкусная и пикантная закуска. Так что если вы любите делать заготовки на зиму, не упустите из виду и морковку. Рецептом поделились на сайте Buonissimo.

Маринованная кисло-сладкая морковь

Ингредиенты

морковь 2 кг;

3 стакана оливкового масла;

уксус 1 литр;

соль 3 столовые ложки;

сахар 3 столовые ложки.

Очистите и вымойте морковь, нарежьте ее брусочками длиной 4-5 см, чуть толще карандаша. Подготовьте открытые банки и вскипятите уксус и масло с солью и сахаром.

Опустите в маринад морковку и бланшируйте ее минуту, или полторы минуты: она должна оставаться хрустящей.

Достаньте морковку в миску и дайте остыть. Разложите овощи по банкам, хорошо придавливая, чтобы свободного места почти не осталось. Залейте морковку маринадом, плотно закройте и дайте остыть. Храните консервацию в холодильнике.

Также вы можете приготовить на зиму вкуснейшие маринованные кабачки.