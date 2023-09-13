Дуже смачна заготівля на зиму: рецепт маринованої моркви

Кисло-солодка морквина — це ідеальна пікантна закуска, яка урізноманітнить ваше зимове меню.

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Кисло-солодка морква — це консервація, яку можна готувати протягом усього року. Мине не менше 40 днів, перш ніж її можна буде подавати як гарнір.

Це смачна і пікантна закуска. Тож якщо ви любите робити заготовки на зиму, не випустіть з уваги і морквину. Рецептом поділилися на сайті Buonissimo.

Маринована кисло-солодка морква

Інгредієнти

морква 2 кг;

3 склянки оливкової олії;

оцет 1 літр;

сіль 3 столові ложки;

цукор 3 столові ложки.

Очистіть і вимийте моркву, наріжте її брусочками завдовжки 4-5 см, трохи товстішими за олівець. Підготуйте відкриті банки та закип'ятіть оцет і олію із сіллю та цукром.

Опустіть у маринад морквину і бланшуйте її хвилину, або півтори хвилини: вона має залишатися хрусткою.

Дістаньте морквину в миску і дайте охолонути. Розкладіть овочі по банках, добре придавлюючи, щоб вільного місця майже не залишилося. Залийте моркву маринадом, щільно закрийте і дайте охолонути. Зберігайте консервацію в холодильнику.

Також ви можете приготувати на зиму дуже смачні мариновані кабачки.