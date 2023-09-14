Вкусно и пикантно: рецепт маринованной зеленой стручковой фасоли

Стручковая, или спаржевая фасоль — это универсальный овощ, который очень просто готовить. Но кроме рагу, ее можно также заготовить на зиму, разнообразив обычное меню из маринованных огурцов и помидоров.

Related video

Эту овощную консервацию очень просто приготовить, главное, соблюдать рецептуру. Способом приготовления поделились на сайте Buonissimo.

Маринованная стручковая фасоль

Ингредиенты:

фасоль спаржевая — 1 кг;

мускатный орех по вкусу;

уксус — 1 л;

сахар — 85 г;

шесть соцветий гвоздики;

соль по вкусу.

Очистите свежую стручковую (спаржевую) фасоль, обрезав кончики и удалив волокна, если требуется. Затем тщательно промойте ее под холодной проточной водой.

Прокипятите белый винный уксус с сахаром, гвоздикой и тертым мускатным орехом в большой кастрюле на среднем огне в течение 5 минут. Часто помешивайте, выключите огонь и дайте маринаду остыть.

Тем временем отварите стручковую фасоль в слегка подсоленной кипящей воде, слегка, не переварите, она должна быть полуготовой, не разваливаться и держать форму. Достаньте ее из кастрюли и оставьте сушиться на полотенце примерно на 1 час.

После высыхания разложите фасоль по банкам, расположив стручки вертикально, залейте уже остывшим маринадом, пока стручки полностью не покроет маринад, герметично закройте и храните в прохладном месте в течение 15 дней, прежде чем употреблять в пищу.

Также вы можете приготовить вкусное овощное ассорти на зиму.