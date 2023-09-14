Смачно та пікантно: рецепт маринованої зеленої стручкової квасолі

Стручкова, або спаржева квасоля — це універсальний овоч, який дуже просто готувати. Але крім рагу, її можна також заготовити на зиму, урізноманітнивши звичайне меню з маринованих огірків і помідорів.

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Цю овочеву консервацію дуже просто приготувати, головне, дотримуватися рецептури. Способом приготування поділилися на сайті Buonissimo.

Маринована стручкова квасоля

Інгредієнти:

квасоля спаржева — 1 кг;

мускатний горіх за смаком;

оцет — 1 л;

цукор — 85 г;

шість суцвіть гвоздики;

сіль за смаком.

Очистіть свіжу стручкову (спаржеву) квасолю, обрізавши кінчики і видаливши волокна, якщо потрібно. Потім ретельно промийте її під холодною проточною водою.

Прокип'ятіть білий винний оцет із цукром, гвоздикою і тертим мускатним горіхом у великій каструлі на середньому вогні протягом 5 хвилин. Часто помішуйте, вимкніть вогонь і дайте маринаду охолонути.

Тим часом відваріть стручкову квасолю в злегка підсоленій киплячій воді, злегка, не переваріть, вона має бути напівготовою, не розвалюватися і тримати форму. Дістаньте її з каструлі та залиште сушитися на рушнику приблизно на 1 годину.

Після висихання розкладіть квасолю по банках, розташувавши стручки вертикально, залийте вже вистиглим маринадом, доки стручки повністю не покриє маринад, герметично закрийте та зберігайте в прохолодному місці протягом 15 днів, перш ніж вживати в їжу.

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