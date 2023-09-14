Огурцы "Блаженство": как приготовить вкуснейшую заготовку на зиму

При желании в банки с огурцами можно добавить лук и зелень.

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Несмотря на то, что за окном уже осень, сезон заготовок продолжается, и еще не поздно собрать последний урожай с грядок и спрятать его под крышечку, чтобы зимой наслаждаться вкусняшками из банки. Предлагаем вам приготовить огурцы "Блаженство" по рецепту из блога "Домашняя консервация", которые зимой будут буквально улетать со стола, настолько вкусными они получаются.

Огурцы "Блаженство"

Ингредиенты:

небольшие огурцы – 4 кг;

лук (по желанию) – 3-4 шт;

укроп, петрушка (по желанию) – по 0,5 пучка;

сахар – 0,5 стакана;

6% уксус – 1 стакан;

растительное масло – 1 стакан;

душистый молотый перец – 1 ч. л;

тертый чеснок – 2 ст. л;

сухая горчица – 2 ст. л;

соль по вкусу.

Способ приготовления:

Огурцы вымыть, разрезать вдоль на восемь частей. Смешать уксус, растительное масло, специи. Положить огурцы в миску и залить маринадом. Дать настояться часа два-три. В подготовленные простерилизованные банки уложить огурцы, мелко нарезанную зелень, лук, залить маринадом и стерилизовать литровые банки 15 минут после закипания. Закатать их крышками и укутать.

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