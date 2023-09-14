Огірки "Блаженство": як приготувати смачну заготовку на зиму

За бажання в банки з огірками можна додати цибулю і зелень.

Related video

Незважаючи на те, що за вікном уже осінь, сезон заготівель триває, і ще не пізно зібрати останній урожай із грядок і заховати його під кришечку, щоб узимку насолоджуватися смаколиками з банки. Пропонуємо вам приготувати огірки "Блаженство" за рецептом із блогу "Домашня консервація", які взимку будуть буквально летіти зі столу, настільки смачними вони виходять.

Огірки "Блаженство"

Інгредієнти:

невеликі огірки — 4 кг;

цибуля (за бажанням) — 3-4 шт;

кріп, петрушка (за бажанням) — по 0,5 пучка;

цукор — 0,5 склянки;

6% оцет — 1 склянка;

рослинна олія — 1 склянка;

запашний мелений перець — 1 ч. л;

тертий часник — 2 ст. л;

суха гірчиця — 2 ст. л;

сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Огірки вимити, розрізати вздовж на вісім частин. Змішати оцет, олію, спеції. Покласти огірки в миску і залити маринадом. Дати настоятися години дві-три. У підготовлені простерилізовані банки укласти огірки, дрібно нарізану зелень, цибулю, залити маринадом і стерилізувати літрові банки 15 хвилин після закипання. Закатати їх кришками й укутати.

Раніше Фокус писав, як приготувати на зиму мариновані томати холодним способом.