Всего 3 ингредиента: рецепт домашнего хлеба без замеса теста (видео)

Хлеб получается мягкий, вкусный и с хрустящей корочкой.

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Домашний хлеб – это непередаваемый аромат и ощущение уюта в доме, где пахнет выпечкой. Однако далеко не все хозяйки берутся за него, поскольку приготовление хлеба требует времени и хорошего вымешивания теста. Кулинарный блогер Анна поделилась рецептом хлеба, который получится у всех и не требует вымешивания теста.

Хлеб без замеса теста

Ингредиенты:

мука – 500 гр;

вода комнатной температуры – 340 мл;

сухие дрожжи – 1/4 ч. л;

соль – 8 гр.

Способ приготовления:

В воде размешать дрожжи и соль, добавить муку, накрыть пленкой и оставить при комнатной температуре на 12 часов.

По истечении этого времени рабочую поверхность стола присыпать мукой, выложить тесто, скрутить его в рулет и защипнуть края. Так повторить несколько раз, защипывая края. Тесто перевернуть. Переложить его в миску, застеленную полотенцем, и присыпанную мукой. Оставить на один-два часа.

Духовку вместе с противнем разогреть до 230-250 градусов в течение 30 мин. Противень должен быть раскален. На дно духовки поставить форму, налив туда кружку кипятка. Это необходимо, чтобы на хлебе образовалась хрустящая корочка.

Тесто положить на пергамент, сделать на тесте надрезы и переложить его вместе с пергаментом на раскаленный противень. Выпекать на уровне ниже среднего, но не на самом низком – 30 минут с водой, затем воду убрать и выпекать еще пять-семь минут.

Перед употреблением дать хлебу полностью остыть.

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