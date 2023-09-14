Помидоры черри на зиму без стерилизации: пошаговый рецепт

Помидоры черри, приготовленные таким способом, хорошо держат форму и не трескаются, если выбрать упругие плоды.

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Помидоры черри пользуются большой популярностью в овощных салатах, куда их добавляют свежими. Однако не менее вкусны они и в консервированном виде. Многие хозяйки боятся закрывать их из-за тонкой кожуры, но существует немало проверенных рецептов, которые помогут приготовить действительно вкусные помидорчики. Одним из таких поделились на сайте "Рецепты заготовок".

Помидоры черри, маринованные без стерилизации

Ингредиенты на 5 пол литровых банок:

помидоры черри – 1,5 кг;

вода – 2 литра.

Для маринада на литр воды:

крупная соль – 4 ч. л;

сахар – 2 ст. л;

уксус (6%) – 1 ч. л. на баночку (объемом 0,5 литра).

Специи на 1 баночку:

хрен – 1/4 листа или 2 см. корня;

укроп – 1 зонтик;

лавровый лист – 1 шт;

черный перец – 2-3 горошины;

смородина – 1-2 листика;

чеснок – 1 зубчик.

Способ приготовления:

В чистые стерилизованные баночки положить по зонтику укропа, порезанный чеснок, листья, перец горошком. Затем заполнить банки помидорами по плечики.

Далее необходимо приготовить рассол: вскипятить воду, добавить соль, сахар, перемешать.

Следующий этап – тройная заливка. Сначала залить помидоры кипятком на 15 минут, после чего слить его обратно в кастрюлю и снова вскипятить. Второй раз банки залить кипятком на 10 минут. Если воды получается меньше, долить кипятка.

Затем воду снова слить в кастрюлю, довести до кипения. Третий раз залить банки, затем в каждую добавить уксус и закатать крышками. Пусть черри в банках с уксусом постепенно остынут в перевернутом и закутанном виде. Хранить в темном и прохладном месте.

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