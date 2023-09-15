Чернослив в шоколаде под крышечкой: как приготовить варенье со вкусом конфет (видео)

Варенье полностью соответствует своему названию, поскольку его вкус абсолютно идентичен знаменитым конфетам.

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Если не знаете, чем невероятно вкусным и необычным порадовать родных и близких зимой, приготовьте для них варенье "Чернослив в шоколаде", которое очень похоже по вкусу на одноименные конфеты. Готовится оно очень просто, а результат поразит всех, кто его попробует. Своим рецептом этого варенья поделилась автор кулинарного канала Наталья Калнина.

Варенье "Чернослив в шоколаде":

Ингредиенты:

слива – 1кг (без косточек);

сахар – 500 гр;

вода – 60 мл;

масло какао – 100 гр;

порошок какао – 4 ст. л.

Способ приготовления:

Сливы помыть и удалить косточки, разрезать на четыре части, сложить в кастрюлю с толстым дном. Туда же добавить воду и 100 граммов сахара, поставить на огонь и варить не менее 30 минут после закипания.

Пока сливы варятся, в миске смешать какао-порошок, 300 граммов сахара. Какао лучше просеять, чтобы не было комочков. Все перемешать. Какао-масло измельчить, орехи тоже порубить ножом или подавить скалкой.

Через полчаса варки слив добавить в кастрюлю какао с сахаром и проварить еще около 10 минут, постоянно помешивая. Затем туда же отправить масло какао и, помешивая, варить пару минут, пока масло не соединится со сливами. Затем всыпать рубленые орехи и проварить еще три-четыре минуты, после чего варенье выключить и разлить его горячим по стерилизованным банкам. Закатать стерилизованными крышками и оставить до полного остывания при комнатной температуре, после чего вынести в прохладное место для хранения.

Ранее Фокус писал, как приготовить варенье из кабачков.