Чорнослив у шоколаді під кришечкою: як приготувати варення зі смаком цукерок (відео)
Варення повністю відповідає своїй назві, оскільки його смак абсолютно ідентичний знаменитим цукеркам.
Якщо не знаєте, чим неймовірно смачним і незвичним потішити рідних і близьких узимку, приготуйте для них варення "Чорнослив у шоколаді", яке дуже схоже за смаком на однойменні цукерки. Готується воно дуже просто, а результат вразить усіх, хто його спробує. Своїм рецептом цього варення поділилася авторка кулінарного каналу Наталя Калніна.
Варення "Чорнослив у шоколаді":
Інгредієнти:
- слива — 1кг (без кісточок);
- цукор — 500 г;
- вода — 60 мл;
- масло какао — 100 г;
- порошок какао — 4 ст. л.
Спосіб приготування:
Сливи помити й видалити кісточки, розрізати на чотири частини, скласти в каструлю з товстим дном. Туди ж додати воду і 100 грамів цукру, поставити на вогонь і варити не менше 30 хвилин після закипання.
Поки сливи варяться, у мисці змішати какао-порошок, 300 грамів цукру. Какао краще просіяти, щоб не було грудочок. Усе перемішати. Какао-масло подрібнити, горіхи теж порубати ножем або придушити качалкою.
Через півгодини варіння слив додати в каструлю какао з цукром і проварити ще близько 10 хвилин, постійно помішуючи. Потім туди ж відправити масло какао і, помішуючи, варити кілька хвилин, поки масло не з'єднається зі сливами. Потім всипати рубані горіхи і проварити ще три-чотири хвилини, після чого варення вимкнути і розлити його гарячим по стерилізованих банках. Закатати стерилізованими кришками й залишити до повного охолодження за кімнатної температури, після чого винести в прохолодне місце для зберігання.
Раніше Фокус писав, як приготувати варення з кабачків.