Чорнослив у шоколаді під кришечкою: як приготувати варення зі смаком цукерок (відео)

Варення повністю відповідає своїй назві, оскільки його смак абсолютно ідентичний знаменитим цукеркам.

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Якщо не знаєте, чим неймовірно смачним і незвичним потішити рідних і близьких узимку, приготуйте для них варення "Чорнослив у шоколаді", яке дуже схоже за смаком на однойменні цукерки. Готується воно дуже просто, а результат вразить усіх, хто його спробує. Своїм рецептом цього варення поділилася авторка кулінарного каналу Наталя Калніна.

Варення "Чорнослив у шоколаді":

Інгредієнти:

слива — 1кг (без кісточок);

цукор — 500 г;

вода — 60 мл;

масло какао — 100 г;

порошок какао — 4 ст. л.

Спосіб приготування:

Сливи помити й видалити кісточки, розрізати на чотири частини, скласти в каструлю з товстим дном. Туди ж додати воду і 100 грамів цукру, поставити на вогонь і варити не менше 30 хвилин після закипання.

Поки сливи варяться, у мисці змішати какао-порошок, 300 грамів цукру. Какао краще просіяти, щоб не було грудочок. Усе перемішати. Какао-масло подрібнити, горіхи теж порубати ножем або придушити качалкою.

Через півгодини варіння слив додати в каструлю какао з цукром і проварити ще близько 10 хвилин, постійно помішуючи. Потім туди ж відправити масло какао і, помішуючи, варити кілька хвилин, поки масло не з'єднається зі сливами. Потім всипати рубані горіхи і проварити ще три-чотири хвилини, після чого варення вимкнути і розлити його гарячим по стерилізованих банках. Закатати стерилізованими кришками й залишити до повного охолодження за кімнатної температури, після чого винести в прохолодне місце для зберігання.

Раніше Фокус писав, як приготувати варення з кабачків.