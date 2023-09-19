Кетчуп "Пальчики оближешь": простой рецепт незаменимого соуса на зиму

В приготовлении такого кетчупа нет ничего сложного, поэтому за него можно браться даже тем, кто новичок в кулинарии.

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Кетчуп – незаменимая вещь на столе, поскольку его используют в качестве дополнительной добавки практически ко всем гарнирам. Он прекрасно сочетается с макаронами, гречневой кашей, жареной картошкой, мясом, а многие приправляют им даже рыбу. Поэтому запасов этого продукта много не бывает, и первый месяц осени – последний шанс приготовить несколько баночек домашнего кетчупа на зиму. Сегодня хотим поделиться с вами рецептом кетчупа "Пальчики оближешь", который опубликовали в телеграмм-канале "Домашняя консервация".

Кетчуп "Пальчики оближешь"

Ингредиенты:

помидоры – 3 кг;

яблоки – 0,5 кг;

лук – 250 гр;

соль – 1,5 ст. л;

сахар – 1,5 стакана:

красный перец – по вкусу;

черный перец – по вкусу;

яблочный уксус – 50 мл;

специи, приправы – по желанию.

Способ приготовления:

Помидоры и яблоки помыть. Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, порезать дольками. Помидоры можно сначала пробланшировать и снять с них кожицу, а можно просто порезать дольками. Лук порезать кубиками. Все сложить в кастрюлю с толстым дном и варить, пока лук не станет мягким. После этого всею массу измельчить погружным блендером или протереть через сито и варить до желаемой густоты. На это может уйти до 50-60 минут. При варке необходимо постоянно помешивать содержимое кастрюли, чтобы кетчуп не пригорел.

Незадолго до конца варки добавить полторы столовой ложки соли и полтора стакана сахара. Туда же – красный перец, черный перец, уксус. Проварить еще немного и снять с огня. Готовый кетчуп разлить в подготовленные стерилизованные банки и закатать. Укутать их до полного остывания, после чего вынести в темное прохладное место.

Ранее Фокус писал, как приготовить сацебели.