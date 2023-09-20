Овощное ассорти с шампиньонами на зиму: подробный рецепт заготовки (видео)

Салат не только вкусный, но еще и выглядит, словно все краски лета собрали под баночку.

Related video

Овощное ассорти – способ собрать в одной банке настоящий микс из огурцов, помидор, перцев и других составляющих. Зимой такая заготовка пользуется неизменным успехом благодаря разнообразию и вкусу. Сегодня предлагаем вам рецепт ассорти, где, кроме привычных продуктов, есть еще и грибы, что делает вкус такой консервации еще более интересным. Своим проверенным рецептом поделилась кулинарный блогер Надежда Попова (Ptashka Nadia).

Овощное ассорти с шампиньонами

Ингредиенты:

небольшие огурцы – 2 кг;

болгарский перец – 1 кг;

шампиньоны мелкие – 0,5 кг;

лук – 0,5 кг (4-5 шт);

морковь – 100 гр;

горький перец – 20 гр (половинка стручка);

вода – 2,5 литра;

соль – стакан с горкой

Для маринада:

вода – 5 стаканов;

сахар – 4 стакана;

уксус (9%) – 2 стакана.

При желании можно еще добавить 2 ст. л. соли и 50 мл. уксуса.

Способ приготовления:

Все овощи помыть, перец почистить от семян и плодоножек, нарезать, как на салат, шампиньоны почистить, морковь почистить и нарезать кольцами, лук – полукольцами, у огурцов срезано носики и хвостики. Все смешать в большой миске, добавить стакан соли, 2,5 литра воды, оставить на два часа. Периодически овощи нужно перемешивать. Количество жидкости при этом несколько увеличится.

Через два часа овощу шумовкой достать из воды и разложить в чистые сухие стерилизованные банки, слегка утрамбовав. Сверху положить веточки петрушки.

Все ингредиенты для маринада смешать и вскипятить, залить горячим в банки с ассорти.

Дно глубокой кастрюли застелить полотенцем, налить воды, чтоб было где-то по плечики банок, и стерилизовать 10 минут после закипания воды в кастрюле. После стерилизации банки закрутить крышками, укутать и оставить до полного остывания.

Ранее Фокус писал, как приготовить ассорти с капустой и фасолью.