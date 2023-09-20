Овочеве асорті з печерицями на зиму: детальний рецепт заготовки (відео)
Салат не тільки смачний, а ще й має вигляд, немов усі барви літа зібрали під баночку.
Овочеве асорті — спосіб зібрати в одній банці справжній мікс з огірків, помідорів, перців та інших складових. Взимку така заготовка користується незмінним успіхом завдяки різноманітності та смаку. Сьогодні пропонуємо вам рецепт асорті, де, крім звичних продуктів, є ще й гриби, що робить смак такої консервації ще цікавішим. Своїм перевіреним рецептом поділилася кулінарна блогерка Надія Попова (Ptashka Nadia).
Овочеве асорті з печерицями
Інгредієнти:
- невеликі огірки – 2 кг;
- болгарський перець – 1 кг;
- печериці дрібні – 0,5 кг;
- цибуля – 0,5 кг (4-5 шт);
- морква – 100 г;
- гіркий перець – 20 г (половинка стручка);
- вода – 2,5 літра;
- сіль – склянка з гіркою
Для маринаду:
- вода – 5 склянок;
- цукор – 4 склянки;
- оцет (9%) – 2 склянки.
За бажання можна ще додати 2 ст. л. солі та 50 мл оцту.
Спосіб приготування:
Усі овочі помити, перець почистити від насіння та плодоніжок, нарізати, як на салат, печериці почистити, моркву почистити та нарізати кільцями, цибулю — півкільцями, в огірків зрізати носики та хвостики. Усе змішати у великій мисці, додати склянку солі, 2,5 літра води, залишити на дві години. Періодично овочі потрібно перемішувати. Кількість рідини при цьому дещо збільшиться.
Через дві години овочу шумовкою дістати з води і розкласти в чисті сухі стерилізовані банки, злегка утрамбувавши. Зверху покласти гілочки петрушки.
Усі інгредієнти для маринаду змішати і закип'ятити, залити гарячим у банки з асорті.
Дно глибокої каструлі застелити рушником, налити води, щоб було десь по плечики банок, і стерилізувати 10 хвилин після закипання води в каструлі. Після стерилізації банки закрутити кришками, укутати й залишити до повного охолодження.
Раніше Фокус писав, як приготувати асорті з капустою і квасолею.