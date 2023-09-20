Овочеве асорті з печерицями на зиму: детальний рецепт заготовки (відео)

Салат не тільки смачний, а ще й має вигляд, немов усі барви літа зібрали під баночку.

Related video

Овочеве асорті — спосіб зібрати в одній банці справжній мікс з огірків, помідорів, перців та інших складових. Взимку така заготовка користується незмінним успіхом завдяки різноманітності та смаку. Сьогодні пропонуємо вам рецепт асорті, де, крім звичних продуктів, є ще й гриби, що робить смак такої консервації ще цікавішим. Своїм перевіреним рецептом поділилася кулінарна блогерка Надія Попова (Ptashka Nadia).

Овочеве асорті з печерицями

Інгредієнти:

невеликі огірки – 2 кг;

болгарський перець – 1 кг;

печериці дрібні – 0,5 кг;

цибуля – 0,5 кг (4-5 шт);

морква – 100 г;

гіркий перець – 20 г (половинка стручка);

вода – 2,5 літра;

сіль – склянка з гіркою

Для маринаду:

вода – 5 склянок;

цукор – 4 склянки;

оцет (9%) – 2 склянки.

За бажання можна ще додати 2 ст. л. солі та 50 мл оцту.

Спосіб приготування:

Усі овочі помити, перець почистити від насіння та плодоніжок, нарізати, як на салат, печериці почистити, моркву почистити та нарізати кільцями, цибулю — півкільцями, в огірків зрізати носики та хвостики. Усе змішати у великій мисці, додати склянку солі, 2,5 літра води, залишити на дві години. Періодично овочі потрібно перемішувати. Кількість рідини при цьому дещо збільшиться.

Через дві години овочу шумовкою дістати з води і розкласти в чисті сухі стерилізовані банки, злегка утрамбувавши. Зверху покласти гілочки петрушки.

Усі інгредієнти для маринаду змішати і закип'ятити, залити гарячим у банки з асорті.

Дно глибокої каструлі застелити рушником, налити води, щоб було десь по плечики банок, і стерилізувати 10 хвилин після закипання води в каструлі. Після стерилізації банки закрутити кришками, укутати й залишити до повного охолодження.

Раніше Фокус писав, як приготувати асорті з капустою і квасолею.