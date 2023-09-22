Πомидоры с луком в масле: быстрый рецепт популярной закуски на зиму

Помидоры, приготовленные по этому рецепту, получаются ароматные и очень вкусные.

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Помидоры с луком в масле – готовая закуска на праздничный стол, которую можно заготовить впрок, а затем наслаждаться ею в зимние дни. Ее приготовление не требует особых кулинарных навыков. Как ее сделать легко и быстро, рассказали в блоге "Домашняя консервация".

Πомидоры с луком в масле

Ингредиенты на банку помидоров объемом три литра:

помидоры;

сладкий перец – 3 шт;

чеснок – 4 зубчика;

лук – 4 шт;

горький перец – 1 шт.

Для маринада:

вода – 1 литр;

растительное масло – 1 стакан;

соль – 1 ч. л;

сахар – 3 ст. л;

перец – 6 горошин;

лавровый лист – 6 шт;

уксус 6% – 1/2 стакана.

Способ приготовления:

В чистые стерилизованные банки сложить помидоры, разрезанные крупными дольками, разрезанный вдоль на четыре части болгарский перец вместе с семенами, лук, порезанный кольцами, чеснок. Залить кипящим маринадом, дать постоять несколько минут, слить его и снова вскипятить. Снова залить кипящий маринад, накрыть стерилизованными крышками и закатать. Перевернуть и оставить до пологого охлаждения.

Ранее Фокус писал, как приготовить вкусные помидоры на зиму холодным способом, а также как сделать зеленые томаты с чесноком.