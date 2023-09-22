Πомідори з цибулею в олії: швидкий рецепт популярної закуски на зиму

Помідори, приготовані за цим рецептом, виходять ароматні та дуже смачні.

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Помідори з цибулею в олії — готова закуска на святковий стіл, яку можна заготовити про запас, а потім насолоджуватися нею в зимові дні. Її приготування не потребує особливих кулінарних навичок. Як її зробити легко і швидко, розповіли в блозі "Домашня консервація".

Πомідори з цибулею в олії

Інгредієнти на банку помідорів об'ємом три літри:

помідори;

солодкий перець – 3 шт;

часник – 4 зубчики;

цибуля – 4 шт;

гіркий перець – 1 шт.

Для маринаду:

вода – 1 літр;

рослинна олія – 1 склянка;

сіль – 1 ч. л;

цукор – 3 ст. л;

перець – 6 горошин;

лавровий лист – 6 шт;

оцет 6% – 1/2 склянки.

Спосіб приготування:

У чисті стерилізовані банки скласти помідори, розрізані великими шматочками, розрізаний уздовж на чотири частини болгарський перець разом із насінням, цибулю, порізану кільцями, часник. Залити киплячим маринадом, залишити на кілька хвилин, злити його і знову закип'ятити. Знову залити киплячий маринад, накрити стерилізованими кришками і закатати. Перевернути і залишити до пологого охолодження.

Раніше Фокус писав, як приготувати смачні помідори на зиму холодним способом, а також як зробити зелені томати з часником.