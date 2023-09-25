Салат из яиц и лука: рецепт простого, быстрого и полезного перекуса

Вместо майонеза для заправки салата можно использовать греческий йогурт.

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Простой и легкий салат с яйцом и луком – отличный вариант перекуса в напряженный рабочий день. Его приготовление не займет много времени, а блюдо позволит утолить голод. К тому же ингредиенты, которые входят в его состав, не "перегрузят" желудок, что особенно важно для тех, кто следит за своим питанием. Как сделать такой салат, рассказали в блоге "Рецепты каждый день".

Простой салат с яйцами и зеленым луком

Ингредиенты:

яйца – 4-5 шт;

зеленый лук – половина пучка;

майонез – 100 гр. Можно заменить йогуртом;

соль и перец – по вкусу.

Способ приготовления.

Куриные яйца отварить сварить вкрутую, остудить, залив холодной водой, почистить от скорлупы, а затем нарезать небольшими кубиками.

Зеленый лук сполоснуть, просушить и мелко порубить. Смешать лук и яйца в салатнице, добавить майонез и соль, все перемешать.

Такой салат можно употреблять как отдельное блюдо или как добавку к гарниру. В любом виде он вкусен.

Ранее Фокус писал, как приготовить яичный паштет, а также делился рецептом приготовления теплого салата с курицей и грибами.