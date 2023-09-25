Помидоры в снегу: рецепт вкусной и красивой заготовки на зиму

Такая закатка не только аппетитная, но еще и выглядит очень эффектно.

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Вкусные консервированные помидоры – это блюдо, которое всегда популярно на столе и в качестве закуски, и в качестве добавки к гарнирам. Пока на дачах и огородах дозревают последние плоды, предлагаем приготовить на зиму вкуснейшую заготовку под названием "Помидоры в снегу" по рецепту из блога "Домашняя консервация".

Помидоры в снегу

Ингредиенты:

помидоры (мелкие);

чеснок измельченный – 1 ст. л на литровую банку;

лимонная кислота – 0,5 ч. л. (или уксус – 0,5 ст. л.) на литровую банку;

зонтик укропа.

Для маринада:

вода – 1,5 литра;

соль – 1 ст. л;

сахар – 3 ст. л.

Способ приготовления:

Помидоры небольшого размера проколоть зубочисткой со стороны плодоножки и уложить в банки, предварительно положив на дно соцветия укропа. Залить помидоры крутым кипятком и дать постоять 10 минут, после чего воду слить. Снова вскипятить и залить на 10 минут, после чего слить снова. На этой воде приготовить маринад: на полтора литра воды всыпать столовую ложку соли и три столовые ложки сахара, снова вскипятить.

В банки с помидорами положить по 1 ст. л измельченного чеснока, по 0,5 ч.л. лимонной кислоты (или по 0,5 ст. л уксуса), залить кипящим маринадом, закатать и перевернуть банки, укутав их до полного остывания.

Ранее Фокус писал, как приготовить вкусные помидоры холодным способом.