Помідори в снігу: рецепт смачної та красивої заготовки на зиму

Така закатка не тільки апетитна, але ще й має дуже ефектний вигляд.

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Смачні консервовані помідори — це страва, яка завжди популярна на столі і як закуска, і як добавка до гарнірів. Поки на дачах і городах дозрівають останні плоди, пропонуємо приготувати на зиму дуже смачну заготовку під назвою "Помідори в снігу" за рецептом із блогу "Домашня консервація".

Помідори в снігу

Інгредієнти:

помідори (дрібні);

часник подрібнений – 1 ст. л. на літрову банку;

лимонна кислота – 0,5 ч. л. (або оцет – 0,5 ст. л.) на літрову банку;

парасолька кропу.

Для маринаду:

вода – 1,5 літра;

сіль – 1 ст. л;

цукор – 3 ст. л.

Спосіб приготування:

Помідори невеликого розміру проколоти зубочисткою з боку плодоніжки й укласти в банки, попередньо поклавши на дно суцвіття кропу. Залити помідори крутим окропом і дати постояти 10 хвилин, після чого воду злити. Знову закип'ятити і залити на 10 хвилин, після чого злити знову. На цій воді приготувати маринад: на півтора літра води всипати столову ложку солі і три столові ложки цукру, знову закип'ятити.

У банки з помідорами покласти по 1 ст. л. подрібненого часнику, по 0,5 ч. л. лимонної кислоти (або по 0,5 ст. л. оцту), залити окропом, що кипить, закатати і перевернути банки, укутавши їх до повного охолодження.

Раніше Фокус писав, як приготувати смачні помідори холодним способом.