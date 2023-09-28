Салат "Охотничий": рецепт вкусной овощной заготовки на зиму
Из указанного в рецепте количества продуктов получается около семи литров салата.
Не знаете, куда пристроить овощи, которые остались после уборки на даче? Тогда предлагаем приготовить вкусный салат "Охотничий" на зиму. Этим вы и запасы разнообразите, и родных порадуете вкусной закаткой. Как приготовить такой салат, рассказали в блоге "Кулинария".
Салат "Охотничий"
Ингредиенты:
- капуста белокочанная – 1 кг;
- морковь – 1 кг;
- огурцы– 1 кг;
- перец болгарский – 1 кг;
- лук репчатый – 1 кг;
- помидоры – 3 кг;
- сахар – 1 ст;
- соль – 90 гр;
- масло растительное – 250 гр;
- перец черный (8-10 горошин) – 8 шт;
- лавровый лист – 5 шт;
- уксус (9%) – 150 мл.
Способ приготовления:
В большую кастрюлю положить слой нарезанной кружочками моркови. Затем сверху – шар нашинкованной капусты, потом – нарезанный полукольцами или более мелкими кусочками лук. Далее – огурцы, порезанные кружочками, а последним – болгарский перец, очищенный от семян и нарезанный полукольцами. Влить растительное масло.
Кастрюлю поставить и, не перемешивая, довести овощи до кипения. Добавить все приправы, соль, сахар и уксус и только тогда все хорошо перемешать. Снова дождаться закипания и варить еще пять минут.
Горячий салат разложить в подготовленные банки и простерилизовать. Пол литровые банки необходимо стерилизовать пять минут после закипания воды в кастрюле, литровые – 10 минут.
Из указанного количества ингредиентов получается семь литров салата.
Ранее Фокус писал, как приготовить салат "Овощной король".