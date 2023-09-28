Салат "Охотничий": рецепт вкусной овощной заготовки на зиму

Из указанного в рецепте количества продуктов получается около семи литров салата.

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Не знаете, куда пристроить овощи, которые остались после уборки на даче? Тогда предлагаем приготовить вкусный салат "Охотничий" на зиму. Этим вы и запасы разнообразите, и родных порадуете вкусной закаткой. Как приготовить такой салат, рассказали в блоге "Кулинария".

Салат "Охотничий"

Ингредиенты:

капуста белокочанная – 1 кг;

морковь – 1 кг;

огурцы– 1 кг;

перец болгарский – 1 кг;

лук репчатый – 1 кг;

помидоры – 3 кг;

сахар – 1 ст;

соль – 90 гр;

масло растительное – 250 гр;

перец черный (8-10 горошин) – 8 шт;

лавровый лист – 5 шт;

уксус (9%) – 150 мл.

Способ приготовления:

В большую кастрюлю положить слой нарезанной кружочками моркови. Затем сверху – шар нашинкованной капусты, потом – нарезанный полукольцами или более мелкими кусочками лук. Далее – огурцы, порезанные кружочками, а последним – болгарский перец, очищенный от семян и нарезанный полукольцами. Влить растительное масло.

Кастрюлю поставить и, не перемешивая, довести овощи до кипения. Добавить все приправы, соль, сахар и уксус и только тогда все хорошо перемешать. Снова дождаться закипания и варить еще пять минут.

Горячий салат разложить в подготовленные банки и простерилизовать. Пол литровые банки необходимо стерилизовать пять минут после закипания воды в кастрюле, литровые – 10 минут.

Из указанного количества ингредиентов получается семь литров салата.

Ранее Фокус писал, как приготовить салат "Овощной король".