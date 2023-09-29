Настоящий венгерский гуляш: как приготовить вкусное блюдо из мяса с соусом

При приготовлении этого блюда, главное, не экономить на приправах.

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Гуляш – изысканное второе мясное блюдо, типичное для венгерской и центральноевропейской кухни.

Оно готовится из говядины, лука и специй. Иногда добавляют картофель. Но лучше картошку подавать отдельно, а гуляш готовить только из мяса и приправ. Это нежное рагу с вкуснейшим соусом. По легенде, сначала его готовили пастухи, которые перегоняли стада, а потом оно уже распространилось и среди знати. Секрет отличного результата – медленное приготовление, тут спешить не нужно. Рецептом поделились на сайте Tavolarte Gusto.

Это осенне-зимнее блюдо и оно отлично сочетается с горячим картофельным пюре, рисом, или полентой.

Гуляш

Ингредиенты:

800 г говяжьей мякоти;

500 г белого лука;

несколько ложек муки, чтобы обвалять кусочки мяса;

1 щедрая ложка сладкой паприки;

5–6 ягод можжевельника;

20 г томатной пасты;

120 мл сухого красного вина;

1/2 чайной ложки семян тмина;

2 лавровых листа;

1 лист шалфея;

1 пучок розмарина;

1,5 л мясного бульона, или воды;

растительное масло;

50 г сливочного масла, соль, перец.

Первым делом в кастрюле растопите 50 г сливочного масла с 40 г растительного масла. Затем добавьте измельченные ягоды можжевельника и дайте нагреться.

Наконец, нарежьте лук очень тонкими полосками соломкой, добавьте его, уменьшите огонь и готовьте под крышкой 10–15 минут.

Затем нарезаем мясо кубиками, равномерно обваливаем в муке и подрумяниваем на другой сковороде по паре минут с каждой стороны.

Затем добавьте мясо в кастрюлю вместе с луком, дайте нагреться и добавьте красное вино.

Затем влейте половник кипящего бульона, дайте нагреться на сильном огне и добавьте паприку, пучок розмарина (целый), шалфей, лавровый лист, тмин, томатную пасту и остаток горячего бульона.

Наконец, накройте крышкой и варите на слабом огне около 3 часов, немного помешивая.

Дайте мясу постоять 1 час, остывая и насыщаясь ароматами, когда выключите огонь.

Гуляш прекрасно хранится в холодильнике. И к нему отлично подойдет картофельное пюре, главное, правильно его приготовить.