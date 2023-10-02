Самый острый: как приготовить на зиму соус "Кобра" из помидор
Этот соус идеально подходит для тех, кто любит острые и пикантные приправы.
Есть много рецептов соуса "Кобра", но этот хорош тем, что ничего не нужно варить. Но соус получается жгучим и пикантным. Его можно добавлять к мясу и овощам, а можно им приправлять супы, борщ и рагу. А также его можно использовать как маринад для мяса.
Можно также брать количество ингредиентов на глаз: помидоров в два раза больше, чем болгарского перца, а чеснок и жгучий перец добавить по вкусу. Зелень может быть любой по вашему вкусу: подходит петрушка, кинза, базилик, укроп. Фокус расскажет, как его приготовить.
Соус Кобра
Ингредиенты:
- помидоры – 1 кг;
- болгарский перец – 500 г;
- перец чили – 2 шт.;
- чеснок (2 головки) – 50 г;
- петрушка – 20 г;
- базилик – 20 г;
- соль – 1 ст. л.;
- уксус (9%) – 2 ст. л.
Подготовьте все овощи. Помойте и обсушите перец и помидоры. Помидоры разрежьте на четыре части. Очистите чеснок. У болгарского перца удалите сердцевину с семенами и нарежьте кусками.
У жгучего перца семена оставьте – именно они придают остроту.
Измельчите все овощи в блендре. Добавьте соль и уксус. Хорошо перемешайте и попробуйте. Если чего-то не хватает по вашему вкусу – смело добавляйте.
Разложите соус "Кобра" по подготовленным стерилизованным банкам. Храните соус в холодильнике.
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