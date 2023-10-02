Найгостріший: як приготувати на зиму соус "Кобра" з помідорів

Цей соус ідеально підходить для тих, хто любить гострі та пікантні приправи.

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Є багато рецептів соусу "Кобра", але цей хороший тим, що нічого не потрібно варити. Але соус виходить пекучим і пікантним. Його можна додавати до м'яса й овочів, а можна ним приправляти супи, борщ і рагу. А також його можна використовувати як маринад для м'яса.

Можна також брати кількість інгредієнтів на око: помідорів удвічі більше, ніж болгарського перцю, а часник і пекучий перець додати за смаком. Зелень може бути будь-якою на ваш смак: підходить петрушка, кінза, базилік, кріп. Фокус розповість, як його приготувати.

Соус Кобра

Інгредієнти:

помідори — 1 кг;

болгарський перець — 500 г;

перець чилі — 2 шт;

часник (2 головки) — 50 г;

петрушка — 20 г;

базилік — 20 г;

сіль — 1 ст. л.;

оцет (9%) — 2 ст. л.

Підготуйте всі овочі. Помийте та обсушіть перець і помідори. Помідори розріжте на чотири частини. Очистіть часник. У болгарського перцю видаліть серцевину з насінням і наріжте шматками.

У пекучого перцю насіння залиште — саме воно надає гостроти.

Подрібніть усі овочі в блендрі. Додайте сіль та оцет. Добре перемішайте і спробуйте. Якщо чогось не вистачає на ваш смак — сміливо додавайте.

Розкладіть соус "Кобра" по підготовлених стерилізованих банках. Зберігайте соус у холодильнику.

Також ви можете приготувати смачну пасату з томатів, основу для багатьох смачних соусів.