Найгостріший: як приготувати на зиму соус "Кобра" з помідорів
Цей соус ідеально підходить для тих, хто любить гострі та пікантні приправи.
Є багато рецептів соусу "Кобра", але цей хороший тим, що нічого не потрібно варити. Але соус виходить пекучим і пікантним. Його можна додавати до м'яса й овочів, а можна ним приправляти супи, борщ і рагу. А також його можна використовувати як маринад для м'яса.
Можна також брати кількість інгредієнтів на око: помідорів удвічі більше, ніж болгарського перцю, а часник і пекучий перець додати за смаком. Зелень може бути будь-якою на ваш смак: підходить петрушка, кінза, базилік, кріп. Фокус розповість, як його приготувати.
Соус Кобра
Інгредієнти:
- помідори — 1 кг;
- болгарський перець — 500 г;
- перець чилі — 2 шт;
- часник (2 головки) — 50 г;
- петрушка — 20 г;
- базилік — 20 г;
- сіль — 1 ст. л.;
- оцет (9%) — 2 ст. л.
Підготуйте всі овочі. Помийте та обсушіть перець і помідори. Помідори розріжте на чотири частини. Очистіть часник. У болгарського перцю видаліть серцевину з насінням і наріжте шматками.
У пекучого перцю насіння залиште — саме воно надає гостроти.
Подрібніть усі овочі в блендрі. Додайте сіль та оцет. Добре перемішайте і спробуйте. Якщо чогось не вистачає на ваш смак — сміливо додавайте.
Розкладіть соус "Кобра" по підготовлених стерилізованих банках. Зберігайте соус у холодильнику.
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