Домашній томатний соус: як приготувати пасату з томатів на зиму

Якщо ви любите помідори і часто готуєте з ними страви, то варто заготовити пюре з томатів, або пасату про запас.

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Домашнє томатне пюре — це цінна заготовка на зиму. Помідори, як і інші фрукти та овочі, хоч і доступні цілий рік, але тільки влітку та восени вони мають той приголомшливий аромат, який так хочеться зберегти.

Якщо ви часто використовуєте томатний соус, або пасату для приготування супів і соусів, то варто витратити трохи часу, щоб приготувати смачний соус про запас і використовувати його всю зиму, коли захочеться урізноманітнити своє меню. Рецептом поділилися на сайті Misya.

Це базовий рецепт, у нього навіть можна не додавати базилік. Тоді у вас буде чистий томатний соус, у який можна додати після, під час готування, будь-які спеції та приправи.

Інгредієнти розраховані на три літри пасати.

Домашній томатний соус

Інгредієнти:

5 кг стиглих помідорів;

свіжий базилік за смаком.

Вимийте та простерилізуйте банки. У помідорів видаліть плодоніжки, ретельно вимийте їх, обсушіть, потім розріжте на четвертинки та видаліть насіння. Вибирайте помідори на кшталт вершки, щоб м'якоті було більше, ніж соку.

Далі наріжте кожен помідор кубиками. Викладіть помідори на сковорідку і готуйте на повільному вогні близько двадцяти хвилин, поки вони не стануть дуже м'якими.

Подрібніть м'які, розтушовані помідори блендером. Якщо воно вам здається занадто густим, уварюйте його до бажаної консистенції.

Розлийте пасату по стерилізованих банках, додавши кілька листочків базиліку. Будьте обережні, залиште трохи місця від краю банки.

Тепер закрийте банки і занурте їх у велику каструлю з водою, обгорнувши тканиною, щоб вони не вдарилися одна об одну під час приготування і не розбилися, і варіть на слабкому вогні протягом 30 хвилин після закипання. Це потрібно для стерилізації.

Дайте банкам повністю охолонути, перш ніж виймати їх із каструлі. Ваше домашнє томатне пюре готове до зберігання в коморі.

Також ви можете приготувати саме з цим соусом смачні запечені баклажани.