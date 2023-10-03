Прозрачное яблочное варенье: рецепт всего из двух ингредиентов

Варенье варится в три этапа и на выходе обретает красивый янтарный цвет.

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Октябрь – месяц, когда в садах остается еще немало яблок. И если вы заготовили сок, повидло и джем, то предлагаем еще сделать прозрачное варенье. Это очень вкусная и красивая заготовка, которая покорит сладкоежек. Способом приготовления такого варенья поделились в блоге "Домашняя консервация".

Прозрачное варенье из яблок

Ингредиенты:

яблоки – 1 кг;

сахар – 1-1,2 кг.

Способ приготовления:

У яблок удалить сердцевину, нарезать дольками и засыпать сахаром на 10-12 часов в посуде, в которой будет готовиться варенье. Лучше всего яблоки нарезать вечером: к утру они пустят сок и пропитаются сиропом.

Поставить яблоки на огонь и варить на медленном огне, постоянно помешивая. Когда варенье закипит, выключит плиту и оставить яблоки просачиваться сиропом. Только так варенье станет прозрачным, янтарным.

Теперь яблочное варенье должно постоять до полного остывания.

Положить поверх яблок тарелку, а на нее груз (бутылку с водой), чтобы яблоки полностью были в сиропе.

Спустя 8-10 часов прокипятить яблоки еще раз и снова положить на них тарелку с грузом. Дать варенью остыть. Вскипятить яблоки в третий раз и проварить их 5-10 минут. На этом этапе можно регулировать цвет и густоту яблочного варенья, варить его меньше или больше.

Разложить варенье из яблок в чистые стерилизованные банки и закрутить. Укутать до остывания, а затем вынести в прохладное место.

Ранее Фокус писал, как сварить варенье из кабачков.