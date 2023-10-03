Прозоре яблучне варення: рецепт усього з двох інгредієнтів
Варення вариться в три етапи і на виході набуває красивого бурштинового кольору.
Жовтень — місяць, коли в садах залишається ще чимало яблук. І якщо ви заготовили сік, повидло та джем, то пропонуємо ще зробити прозоре варення. Це дуже смачна і красива заготівля, яка підкорить ласунів. Способом приготування такого варення поділилися в блозі "Домашня консервація".
Прозоре варення з яблук
Інгредієнти:
- яблука — 1 кг;
- цукор — 1-1,2 кг.
Спосіб приготування:
У яблук видалити серцевину, нарізати часточками і засипати цукром на 10-12 годин у посуді, в якому готуватиметься варення. Найкраще яблука нарізати ввечері: до ранку вони пустять сік і просочаться сиропом.
Поставити яблука на вогонь і варити на повільному вогні, постійно помішуючи. Коли варення закипить, вимкнути плиту і залишити яблука просочуватися сиропом. Тільки так варення стане прозорим, бурштиновим.
Тепер яблучне варення має постояти до повного охолодження.
Покласти поверх яблук тарілку, а на неї вантаж (пляшку з водою), щоб яблука повністю були в сиропі.
Через 8-10 годин прокип'ятити яблука ще раз і знову покласти на них тарілку з вантажем. Дати варенню охолонути. Закип'ятити яблука втретє і проварити їх 5-10 хвилин. На цьому етапі можна регулювати колір і густоту яблучного варення, варити його менше або більше.
Розкласти варення з яблук у чисті стерилізовані банки і закрутити. Укутати до охолодження, а потім винести в прохолодне місце.
Раніше Фокус писав, як зварити варення з кабачків.