Салат "Белоцерковский": рецепт вкуснейшей заготовки на зиму

Лучше вего такой салат фасовать в банки по 0,5 литра.

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Салат из капусты, моркови и сладкого перца на зиму – это не только плюс несколько баночек на ваши полки в погребе, но еще и невероятно вкусная заготовка. Благодаря разнообразию ингредиентов она получается очень вкусной и позволяет найти применение оставшимся овощам. Предлагаем вам рецепт салата "Белоцерковский", которым поделились в блоге "Кулинария". Такая заготовка разнообразит зимнее меню и понравится вашим близким.

Салат "Белоцерковский"

Ингредиенты:

капуста – 1,3 кг;

сладкий красный перец – 500 гр;

морковь – 400 гр;

лук – 300 гр;

сельдерей – 50 гр;

зелень и корень петрушки – 50 гр;

растительное масло – 1 стакан;

душистый перец;

горький перец;

сахар;

уксус 5%;

соль.

Способ приготовления.

Растительное масло нагреть до кипения и немного остыть. У капусты удалить кочерыжку, нашинковать соломкой. Сладкий перец очистить от семян, нарезать кольцами, лук нарезать так же. Сельдерей и зелень петрушки порубить. Все измельченные овощи перемешать в глубокой миске.

Взять пол литровые банки (лучше их простерилизовать). В каждую налить по две столовые ложки вскипяченного растительного масла, добавить по четверти чайной ложки соли, чайную ложку сахара, по два зерна душистого и горького перца и 2 ст. л. уксуса.

Выложить в банки салат не доходя до горлышка на два сантиметра, накрыть крышками и оставить банки на час, затем простерилизовать каждую банку по 20 минут после закипания воды. Затем банки закатать крышками, укутать и оставить до полного остывания.

Ранее Фокус писал, как приготовить салат "Зимний король".