Мягкие и аппетитные пирожки с творогом: пошаговый рецепт (видео)
В качестве начинки можно брать не только творог, но и любую другую.
Вкусные пирожки никогда долго на столе не задерживаются. Поэтому если вы ломаете голову, чем порадовать себя и близких, мягкие аппетитные пирожки с не менее аппетитной начинкой – самое то. Сегодня рекомендуем вам приготовить пирожки с творогом по проверенному рецепту кулинарного блогера Юлии Симончук. Она подробно рассказала и показала, как их делать.
Пирожки с творогом:
Ингредиенты:
- молоко – 300 мл;
- мука – 550-600 гр;
- сахар – 130 гр;
- яйцо – 1 шт;
- ванильный сахар – 1 пачка;
- дрожжи сухие – 15 гр;
- растительное масло – 100 мл;
- сливочное масло – 40 гр.
Для начинки:
- творог – 500 гр;
- сахар – 100 гр;
- яйцо – 1 шт;
- крахмал — 1,5 ст. л.
Способ приготовления:
В теплое молоко добавить яйцо, сахар, дрожжи, ванильный сахар, растительное масло и перемешать. Просеять муку, замесить мягкое тесто. В конце замеса добавить масло комнатной температуры. Вымешать до гладкости теста, в общей сложности не менее 10 минут. Тесто положить в посуду, накрыть пленкой и поставить подходить, чтобы оно увеличилось в два раза.
Готовое тесто разделить на 20 равных частей (по 60 грамм) и сформировать сначала шарики, затем раскатать и положить начинку. Для начинки все ингредиенты нужно хорошо перемешать.
Сделать надрезы, как показано на видео, сформировать пирожки, выложить их на противень застеленный пергаментом, дать снова немного подойти. Смазать взбитым яйцом и выпекать в разогретой духовке при 180-190 градусах 30 минут. Время выпекания может быть больше, все зависит от духовки.
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