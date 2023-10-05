М'які та апетитні пиріжки із сиром: покроковий рецепт (відео)

Для начинки можна брати не тільки сир, а й будь-що інше до смаку.

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Смачні пиріжки ніколи довго на столі не затримуються. Тому якщо ви ламаєте голову, чим потішити себе та близьких, м'які апетитні пиріжки з не менш апетитною начинкою — саме те. Сьогодні рекомендуємо вам приготувати пиріжки з сиром за перевіреним рецептом кулінарної блогерки Юлії Симончук. Вона детально розповіла і показала, як їх робити.

Пиріжки з сиром:

Інгредієнти:

молоко – 300 мл;

борошно – 550-600 г;

цукор – 130 г;

яйце – 1 шт;

ванільний цукор – 1 пачка;

дріжджі сухі – 15 г;

рослинна олія – 100 мл;

вершкове масло – 40 г.

Для начинки:

сир – 500 г;

цукор – 100 г;

яйце – 1 шт;

крохмаль – 1,5 ст. л.

Спосіб приготування:

У тепле молоко додати яйце, цукор, дріжджі, ванільний цукор, олію та перемішати. Просіяти борошно, замісити м'яке тісто. Наприкінці замісу додати масло кімнатної температури. Вимішати до гладкості тіста, загалом не менше 10 хвилин. Тісто покласти в посуд, накрити плівкою і поставити підходити, щоб воно збільшилося вдвічі.

Готове тісто розділити на 20 рівних частин (по 60 грамів) і сформувати спочатку кульки, потім розкачати і покласти начинку. Для начинки всі інгредієнти потрібно добре перемішати.

Зробити надрізи, як показано на відео, сформувати пиріжки, викласти їх на деко застелене пергаментом, дати знову трохи підійти. Змастити збитим яйцем і випікати в розігрітій духовці за 180-190 градусів 30 хвилин. Час випікання може бути більшим, усе залежить від духовки.

Раніше Фокус писав, як приготувати пиріжки з квашеною капустою.